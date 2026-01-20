El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas del 8 de marzo, comicios que se harán a la par de las legislativas para elegir a los candidatos a la Presidencia.

Los votantes recibirán un mismo tarjetón al momento de acudir a las urnas, independientemente de si el candidato de su preferencia está en la Gran Consulta por Colombia o en el mecanismo del Pacto Histórico. A ese documento se sumarán, claro está, los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes de cada departamento.

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, consideró Penagos.

En esa papeleta, los votantes deberán marcar una sola opción entre los rostros de los candidatos que están dispuestos en toda la tarjeta electoral, dado que, si marcan más de una casilla, el voto será anulado.

Los candidatos de las consultas

El próximo 6 de febrero vence el término para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional para participar en consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República.

Los aspirantes que manifiesten su intención de estar en ese mecanismo participarán en el sorteo de los puestos de la posición dentro del tarjetón electoral. La Registraduría enfatizó que primero se sorteará la posición de cada consulta y, posteriormente, se rifará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente.

Gustavo Petro y su férrea defensa del decreto de emergencia económica: “Si se cae, la Corte Constitucional envía un mensaje”s

Entre tanto, este 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación que tendrán que presentarse en las sedes de la Registraduría en todo el país e hizo un llamado a las organizaciones políticas y entes de control para que acompañen los sorteos.