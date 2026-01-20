Política

Elecciones 2026: este será el formato del tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Las posiciones de las consultas dentro de este documento electoral se definirán por sorteo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 7:00 p. m.
El registrador Hernán Penagos presentó el modelo de tarjetón de las consultas interpartidistas.
El registrador Hernán Penagos presentó el modelo de tarjetón de las consultas interpartidistas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas del 8 de marzo, comicios que se harán a la par de las legislativas para elegir a los candidatos a la Presidencia.

Los votantes recibirán un mismo tarjetón al momento de acudir a las urnas, independientemente de si el candidato de su preferencia está en la Gran Consulta por Colombia o en el mecanismo del Pacto Histórico. A ese documento se sumarán, claro está, los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes de cada departamento.

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, consideró Penagos.

En esa papeleta, los votantes deberán marcar una sola opción entre los rostros de los candidatos que están dispuestos en toda la tarjeta electoral, dado que, si marcan más de una casilla, el voto será anulado.

Política

La Registraduría denunciará a dos candidaturas a la Presidencia porque presentaron firmas falsas: “Graves irregularidades”

Política

Abogado David José Valencia presentó denuncia contra el presidente Petro por presunto uso de recursos públicos en defensa personal

Política

Candidato presidencial lanzó fuerte crítica que llamó la atención de Gustavo Petro: “Usted acabó con todo”

Política

“Volvieron pecado que un congresista escuche a un gobierno”: Wadith Manzur, salpicado en escándalo de la UNGRD, reconoció que no fue “oposición rotunda a Petro”

Política

Gustavo Petro reaccionó al decreto de su Gobierno que golpeó el salario de congresistas: “Creo que es muy justo”

Política

“Si quiere la invito”: Gustavo Petro respondió agudo mensaje de María Fernanda Cabal cuestionando su viaje a Manta

Política

Presidente del Senado criticó a Petro porque suspendió prima de servicio a congresistas: “Duró casi 20 años cobrándola y jamás expresó inconformidad”

Política

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

Política

Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

Política

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

Tarjetón consultas interpartidistas 8 de marzo 2026 by Publicaciones Semana S.A.

Los candidatos de las consultas

El próximo 6 de febrero vence el término para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional para participar en consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República.

Los aspirantes que manifiesten su intención de estar en ese mecanismo participarán en el sorteo de los puestos de la posición dentro del tarjetón electoral. La Registraduría enfatizó que primero se sorteará la posición de cada consulta y, posteriormente, se rifará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente.

Gustavo Petro y su férrea defensa del decreto de emergencia económica: “Si se cae, la Corte Constitucional envía un mensaje”s

Entre tanto, este 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación que tendrán que presentarse en las sedes de la Registraduría en todo el país e hizo un llamado a las organizaciones políticas y entes de control para que acompañen los sorteos.

Más de Política

Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil

La Registraduría denunciará a dos candidaturas a la Presidencia porque presentaron firmas falsas: “Graves irregularidades”

Petro se pronunció sobre el contrato de 10 mil millones de pesos firmado para su defensa jurídica internacional tras la inclusión en la Lista Clinton.

Abogado David José Valencia presentó denuncia contra el presidente Petro por presunto uso de recursos públicos en defensa personal

El presidente, Gustavo Petro, el 16 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Candidato presidencial lanzó fuerte crítica que llamó la atención de Gustavo Petro: “Usted acabó con todo”

Wadith Manzur y Gustavo Petro.

“Volvieron pecado que un congresista escuche a un gobierno”: Wadith Manzur, salpicado en escándalo de la UNGRD, reconoció que no fue “oposición rotunda a Petro”

Gustavo Petro Congreso

Gustavo Petro reaccionó al decreto de su Gobierno que golpeó el salario de congresistas: “Creo que es muy justo”

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.

“Si quiere la invito”: Gustavo Petro respondió agudo mensaje de María Fernanda Cabal cuestionando su viaje a Manta

Lidio García y Gustavo Petro.

Presidente del Senado criticó a Petro porque suspendió prima de servicio a congresistas: “Duró casi 20 años cobrándola y jamás expresó inconformidad”

Hernán Penagos Registrador nacional

Elecciones 2026: este será el formato del tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo

aumentaron el salario a los congresistas

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Reunión Comisión Electoral.

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Noticias Destacadas