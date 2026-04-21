Los colombianos que cuentan con cédula digital podrán sacar el certificado de nacionalidad en línea. La Registraduría Nacional del Estado civil dispuso de ese mecanismo que evita los trámites presenciales para que las personas, de manera remota, puedan acceder a ese documento.

El trámite digital solo está disponible para aquellos que tienen habilitada el aplicativo de cédula digital en sus teléfonos móviles y el trámite se realiza entrando a la página web de la Registraduría.

Los pasos para pedir ese documento en línea son los siguientes: dar clic en el botón ‘Registro civil e identificación’, luego en ‘Certificados’ y posteriormente en la opción ‘Certificado de nacionalidad en línea’.

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Después de esos clics aparece la opción de registro dentro de la plataforma, en la que los interesados deben escoger la opción de solicitud de certificado. Con esos pasos el sistema genera un código QR.

Posteriormente, la persona debe abrir el aplicativo de cédula digital en su teléfono celular y presionar la opción de transacciones que aparece en la mitad de la pantalla, desde la que podrá escanear el código QR que se muestra en el portal de la Registraduría.

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El aplicativo valida la identidad del ciudadano a través de biometría fácil y, una vez confirma que la persona sí sea la portadora del documento de identidad, arroja a una pasarela PSE para pagar el certificado de nacionalidad. Este tiene un valor de 18.250 pesos.

“Es la primera vez que estamos usando la cédula digital como medio de autenticación biométrica para poder realizar un trámite remoto, pero con plena identidad. De esta manera, nosotros primero nos autenticamos con la cédula digital y, posterior a ello, seguimos los pasos del pago y datos que son requeridos para realizar la descarga. Una vez se termine ese proceso, podemos descargar desde el navegador el certificado y éste también llegará al correo electrónico de la persona que está haciendo el trámite”, señaló Álvaro Alfonso Araújo, director nacional de Identificación.

Con ese trámite, el certificado de nacionalidad se entrega en formato PDF. En el documento aparecen una fotografía asociada a la cédula digital y las huellas dactilares que están almacenadas en las bases de datos de la Registraduría, lo que permite certificar la autenticidad del documento.