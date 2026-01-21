Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

El candidato del movimiento En Marcha, Juan Fernando Cristo, confirmó que sí participará en la consulta del próximo 8 de marzo.
“Más allá de este Gobierno, debemos presentarle al país una coalición de centro-izquierda”, dijo.
El exministro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo confirmó que participará en la consulta del próximo 8 de marzo. “Debemos presentarle al país una coalición de centroizquierda”, afirmó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QV9WO26cO9— Revista Semana (@RevistaSemana) January 21, 2026
En el video de anuncio, Cristo insistió en que el país necesita construir una coalición amplia de centro-izquierda que vaya más allá de una simple coyuntura electoral y le plantee a los colombianos una propuesta de país con visión de futuro.
El énfasis, asegura, no debe ponerse únicamente en la consulta como instrumento, sino en la conformación de una verdadera coalición de gobierno que trace un rumbo claro para Colombia en los próximos años.
En ese contexto, Cristo marca distancia tanto de la consulta de la derecha, a la que señalan de tener como único objetivo derrotar al presidente Gustavo Petro, como de otros sectores que, según indicó, pretenden reducir el debate al continuismo del actual Gobierno.
Para En Marcha, ninguna consulta puede agotarse en el antipetrismo, ni en la defensa acrítica del statu quo.
Cristo planteó la necesidad de continuar con las reformas sociales, pero reconoce que es indispensable hacer correcciones de fondo en temas sensibles como la seguridad y la política de paz.
En esa línea, defendió un liberalismo reformista y socialdemócrata que combine derechos sociales, orden institucional y resultados concretos.
En los próximos días, el movimiento seguirá deliberando con su militancia para definir en cuál consulta participará.