Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

El precandidato aseguró que, “más allá de este Gobierno”, al país se le debe presentar una “coalición de centro-izquierda”.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 4:45 p. m.
Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo. Foto: Prensa Juan Fernando Cristo

El candidato del movimiento En Marcha, Juan Fernando Cristo, confirmó que sí participará en la consulta del próximo 8 de marzo.

“Más allá de este Gobierno, debemos presentarle al país una coalición de centro-izquierda”, dijo.

En el video de anuncio, Cristo insistió en que el país necesita construir una coalición amplia de centro-izquierda que vaya más allá de una simple coyuntura electoral y le plantee a los colombianos una propuesta de país con visión de futuro.

El énfasis, asegura, no debe ponerse únicamente en la consulta como instrumento, sino en la conformación de una verdadera coalición de gobierno que trace un rumbo claro para Colombia en los próximos años.

Juan Fernando Cristo destacó que el actual Gobierno de izquierda, del que él hizo parte durante siete meses, representó la consolidación de la alternancia política y la profundización de la democracia en el país.
Juan Fernando Cristo destacó que el actual Gobierno de izquierda, del que él hizo parte durante siete meses, representó la consolidación de la alternancia política y la profundización de la democracia en el país. Foto: Prensa Juan Fernando Cristo

En ese contexto, Cristo marca distancia tanto de la consulta de la derecha, a la que señalan de tener como único objetivo derrotar al presidente Gustavo Petro, como de otros sectores que, según indicó, pretenden reducir el debate al continuismo del actual Gobierno.

Para En Marcha, ninguna consulta puede agotarse en el antipetrismo, ni en la defensa acrítica del statu quo.

Cristo planteó la necesidad de continuar con las reformas sociales, pero reconoce que es indispensable hacer correcciones de fondo en temas sensibles como la seguridad y la política de paz.

En esa línea, defendió un liberalismo reformista y socialdemócrata que combine derechos sociales, orden institucional y resultados concretos.

En los próximos días, el movimiento seguirá deliberando con su militancia para definir en cuál consulta participará.

