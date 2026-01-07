Confidenciales

La carta con la que el exministro Juan Fernando Cristo llamó a otros candidatos a blindar la democracia y a rechazar cualquier injerencia extranjera

En la misiva, Cristo reafirma que Colombia es un país con instituciones sólidas y valores democráticos férreos. Insistió en que quien sea el nuevo presidente deberá respetar esos pilares.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 6:33 p. m.
Juan Fernando Cristo, líder de En Marcha.
Juan Fernando Cristo, líder de En Marcha.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo dirigió una carta abierta a los candidatos y candidatas presidenciales en la que hizo un llamado a preservar la estabilidad democrática del país, respetar la Constitución y rechazar cualquier forma de intervención extranjera en el proceso electoral colombiano.

En el documento, que Cristo publicó el 6 de enero de 2026, el exministro sostiene que en Colombia “funcionan las instituciones democráticas” y que existe un Estado social de derecho con separación real de poderes, controles institucionales vigentes y una Constitución que se cumple y se hace cumplir. En ese sentido, insistió en que el país cuenta con autoridades legítimas y con reglas claras que deben ser defendidas por encima de cualquier diferencia política.

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.
Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.

La carta reafirma el compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución Política, a las instituciones democráticas y a las reglas del juego que rigen la competencia electoral. Según el texto, las diferencias ideológicas, programáticas y de visión de país deben tramitarse de manera democrática, a través del voto ciudadano, en las elecciones presidenciales previstas para mayo y, de ser necesario, en una segunda vuelta en junio.

Cristo también enfatizó que quien resulte elegido por la voluntad mayoritaria de los colombianos asumirá la Presidencia de la República el 7 de agosto con plena legitimidad democrática.

Confidenciales

El Debate, entrevista de Yesid Lancheros director de Semana, al precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
El Debate, entrevista de Yesid Lancheros director de Semana, al precandidato presidencial Juan Fernando Cristo.

En ese marco, el exministro rechaza de forma explícita cualquier forma de presión, intervención o injerencia extranjera sobre las instituciones, los procesos democráticos y las decisiones soberanas del país.

Finalmente, la carta plantea que este compromiso está por encima de las diferencias políticas y responde a una responsabilidad histórica compartida orientada a preservar la democracia, la soberanía y la estabilidad institucional de Colombia en un momento clave del calendario electoral.

