Más congresistas liberales aterrizarán en la campaña de Juan Fernando Cristo, estos son los nombres

El exministro del Interior asegura que las bases del Partido Liberal están de su lado.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 9:45 p. m.
Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo
Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo

Un grupo de congresistas liberales se sumarán a la campaña a la Presidencia de Juan Fernando Cristo, en medio de la división de ese partido de cara a las elecciones presidenciales de 2026, que elegirán al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Los representantes a la Cámara Carlos Felipe Quintero (Cesar), Carlos Ardila (Putumayo) y Álvaro Rueda (Santander) se vincularán al proyecto político de Cristo para los próximos comicios. Fuentes cercanas a la campaña aseguran, además, que llegarán más respaldos.

Cristo asegura que las bases liberales están en su campaña, una afirmación que hace en medio de un escenario político en el que otros candidatos, como Roy Barreras, también están buscando el respaldo de los militantes de ese partido para las elecciones presidenciales.

Juan Fernando Cristo propone crear policías locales para enfrentar los problemas de seguridad

El senador Guido Echeverry, el exministro Guillermo Rivera y los excongresistas Héctor Helí Rojas y Joaquín Vives, entre otros liberales, ya se habían adherido a la campaña de En Marcha.

Y hay más movidas liberales cercanas a las filas de Cristo. SEMANA conoció que un grupo de congresistas del partido estaría preparando una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral para señalarle a ese tribunal político que Gaviria no tiene facultades para definir un candidato para las consultas de marzo sin realizar una convención liberal.

