El exministro Juan Fernando Cristo anunció la llegada de varias figuras de corriente liberal a su campaña política, con la que está mirando hacia las elecciones de 2026.

Cristo viene promoviendo el aterrizaje de fuerzas cercanas al progresismo dentro de su proyecto político, que lo tiene en el catálogo de precandidatos a la Presidencia para los próximos comicios.

“¡Las bases liberales tienen partido, y se llama En Marcha! Hoy es un día clave en este camino para poner en marcha a Colombia. Las y los liberales reformistas, quienes defienden de verdad nuestros valores, saben que este es su proyecto y se suman a nuestra campaña”, escribió Cristo en su cuenta de X.

Entre ellos están Guido Echeverry (senador de la República), Héctor Helí Rojas (excongresista), María Clara Quintero (exalcaldesa de Valledupar), Guillermo Rivera (exministro del Interior), Julio Enrique Ortiz (exgobernador del Huila), Carmen Inés Vásquez (exministra de Cultura), Joaquín Vives (excongresista), Amylkar Acosta (exministro de Minas) y Jorge Iván González (exdirector del DNP).