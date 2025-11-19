Suscribirse

Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura: “Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo”

El exfuncionario del Gobierno buscó desmarcarse de algunas ideas de Gustavo Petro y en otras lo respaldó.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 4:05 p. m.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura presidencial bajo el logo de En Marcha, su partido que recientemente obtuvo nuevamente la personería jurídica.

“Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo. El momento exige un liderazgo con experiencia en lo público y capacidad para construir acuerdos y resultados concretos”, aseguró.

Aunque Cristo intentó desmarcarse por momentos del Gobierno de Gustavo Petro, también reconoció que hizo parte de ese mandato y que antes no existía la alternancia, lo que considera que fortalece la discusión pública.

“La democracia colombiana, al igual que sucede en la mayoría de democracias del mundo, atraviesa momentos de división y radicalización profunda que exige moderación, sensatez y un verdadero propósito de lograr consensos sociales, que nos demuestren que si somos capaces de avanzar en las transformaciones que el país necesita”, afirmó.

Cristo arremetió contra los grupos armados ilegales diciendo que dejaron de ser guerrillas sino que buscan enriquecerse ilícitamente a través del narcotráfico, la extorsión y minería ilegal.

“Ya no buscan cambiar por las armas el modelo económico, político o social del país. Hay, entonces, que enfrentarlos, derrotarlos y dejar las puertas abiertas para su sometimiento a la justicia como lo que son: bandas criminales”, afirmó.

Cristo entraría a competir en la consulta del Frente Amplio en marzo en la que estaría Iván Cepeda y otros candidatos cercanos al petrismo y al santismo como Roy Barreras.

