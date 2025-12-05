En Marcha pidió pista al CNE para participar en las consultas interpartidistas

El partido En Marcha que lidera el exministro Juan Fernando Cristo manifestó su intención ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Esos comicios se harán a la par de las elecciones legislativas para las que el partido también presentó una lista de candidatos al Senado dentro de una coalición conformada por la Alianza Verde, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente y ASI. El primer puesto de ese catálogo de candidatos estará ocupado por el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón.

El representante legal de En Marcha, Eduardo Plaza Mejía, envió una carta al CNE en la que confirma la “manifestación de intención de participación en las consultas interpartidistas”, un trámite necesario dentro del calendario electoral para acudir a ese mecanismo.

“¡Seguimos En Marcha por Colombia! Hoy radicamos ante el CNE la intención del partido de participar en las consultas interpartidistas de 8 marzo de 2026 para escoger candidato único a la Presidencia”, escribió Cristo en su cuenta de X.

Otros sectores como el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Centro Democrático y Oxígeno, entre otros, también han confirmado su intención de participar en las consultas interpartidistas.