Juan Fernando Cristo a Armando Benedetti por financiación a Colfuturo: “Todos los programas en su momento mostraron resultados”

El precandidato presidencial le respondió al ministro del Interior tras revelar que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se entregaron cerca de 698.000 millones de pesos.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 10:45 p. m.
Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti.
Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti. Foto: SEMANA

Siguen las confrontaciones por cuenta de la eliminación, por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al apoyo a los jóvenes favorecidos con las becas-crédito de Colfuturo para estudiar en el exterior.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, en la misma línea que Petro, publicó este sábado un mensaje en su cuenta de X, donde expuso la financiación por parte del gobierno de Juan Manuel Santos a Colfuturo.

De acuerdo con el funcionario, en esa época se entregaron 698.000 millones de pesos, los cuales fueron aprobados en un Conpes. Precisamente, el ministro expuso los nombres de los integrantes de ese Gobierno.

“Ríanse de quienes aprobaron ese Conpes, los ‘dirigentes y candidatos’ de la vida política de este país. Esta operación le quitó plata a Icetex. Miren quiénes están", escribió Benedetti, al revelar una imagen.

En el listado aparecieron los nombres de los integrantes del Gobierno nacional para la época en la que Santos fue presidente. Se observan personajes como Germán Vargas Lleras y Juan Fernando Cristo, entre otros.

Tras esto, el exministro del Interior del gobierno Santos no dudó en reaccionar al mensaje de Benedetti, a quien cuestionó sobre la idoneidad del programa y los beneficios que en su momento generó.

“Qué descubrimiento tan grave, apreciado ministro. Le confieso que no había querido opinar sobre el debate de los últimos días a propósito de Colfuturo, Icetex, Ser Pilo Paga, Generación E , porque es lo más parecido a la Patria Boba del siglo XIX”, señaló Cristo en su mensaje.

El precandidato presidencial fue enfático en afirmar que “todos los programas en su momento mostraron resultados”, por lo que bastaba con preguntar a los jóvenes que en ese momento resultaron beneficiados.

Colfuturo le responde a Petro por beneficiarios en programas de becas: “El diagrama de torta distorsiona la información”

Cristo aseguró que a “ellos no les importan las discusiones ideológicas, las vanidades o egos de los gobernantes o las rencillas personales entre sus dirigentes. Les importa tener oportunidades para una buena educación”.

Y fue más allá al asegurar que las políticas públicas que se han implementando en el país, incluidas las del Gobierno Petro, “han beneficiado a cientos de miles de jóvenes que no hubieran tenido la oportunidad de formarse y construir sus proyectos de vida”.

Por eso, cuestionó al ministro del Interior: “No sería mejor seguir generando más oportunidades para los jóvenes hacia el futuro, sin caer en estas discusiones tan ‘chimbas’”.

