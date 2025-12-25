Colfuturo le responde a Petro por beneficiarios en programas de becas: “El diagrama de torta distorsiona la información”

La Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, respondió este jueves, 25 de diciembre, a la polémica por la cobertura de las becas en el exterior y aclaró que se está distorsionando la información al asegurar que los mayores beneficiarios son de estratos más altos.

La institución explicó que gracias a la cooperación del Gobierno nacional, en los últimos 20 años más de 16.000 colombianos pudieron estudiar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, dándole un impulso importante al país en materia de educación y formación profesional.

Sin embargo, explicó que “el diagrama de torta que ha circulado sobre la participación por estratos de los beneficiarios/as de Colfuturo distorsiona la información”. Manifestó que en una tabla de estratos la “participación de los y las beneficiarias está mayoritariamente concentrada en estratos medios”.

De acuerdo con el gráfico que presentó, los estratos 1 y 2 abarcan el 6 % de los beneficiarios, los estratos 3 y 4, considerados medios, acumulan el 53 % de los beneficiarios; mientras que los estratos altos, es decir, 5 y 6, abarcan el 41 % de la torta.

“Esa distribución es similar a la que tiene el pregrado en Colombia, tanto para las universidades privadas como públicas”, señaló la entidad, al tiempo que destacó las cifras que han alcanzado a los largo de estos años con la cooperación del Gobierno nacional.

“Desde que iniciamos la cooperación con el Gobierno, Colfuturo ha apoyado a 16.800 personas. Para ellas ha comprometido 618 millones de dólares, 53 % aportado por Colfuturo y 47 % aportado por el Estado”, indicó la institución.

Además, agregó que del total, 1.803 han hecho su doctorado y de los que hicieron maestrías 1.462 continuaron con su doctorado, por lo que esta asociación logró que “más de 3.000 colombianos realizaran sus estudios de doctorado en alguna de las más prestigiosas universidades del mundo”

Colfuturo destacó la transparencia en la selección de los beneficiarios, la cual, según ellos, está basada en la meritocracia, la excelencia académica de las personas postuladas, así como la calidad de lois programas seleccionados.

“Esto establece las bases principales sobre las cuales se otorga el crédito beca”, señaló el director ejecutivo de Colfuturo, Jerónimo Castro, quien se pronunció luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetiera contra la entidad.

La reacción de la entidad se da después de que el presidente Gustavo Petro continuó con la defensa de su decisión de ponerle fin a la financiación estatal de Colfuturo, entidad que otorga créditos beca para que estudiantes colombianos cursaran posgrados en el exterior.

“Cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron?“, manifestó el presidente. Y aseguró que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 son “mayoría” en educación superior y que deben tener acceso a posgrados por sus méritos y no su situación económica.

“Claro que hay estudiantes de educación superior estratos 1, 2 y 3; son la mayoría. Y claro que ellos, quienes salen de sus estudios superiores de pregrado, deben tener la opción al doctorado y maestría, no de acuerdo a su situación económica, sino a sus méritos”, sostuvo el presidente.