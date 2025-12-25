Política

Colfuturo le responde a Petro por beneficiarios en programas de becas: “El diagrama de torta distorsiona la información”

El jefe de Estado aseguró que “cogieron el dinero público para servicios de élite”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:05 a. m.
Colfuturo se pronunció por polémica de becas.
Colfuturo se pronunció por polémica de becas. Foto: Logo Colfuturo /Presidencia

La Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, respondió este jueves, 25 de diciembre, a la polémica por la cobertura de las becas en el exterior y aclaró que se está distorsionando la información al asegurar que los mayores beneficiarios son de estratos más altos.

La institución explicó que gracias a la cooperación del Gobierno nacional, en los últimos 20 años más de 16.000 colombianos pudieron estudiar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, dándole un impulso importante al país en materia de educación y formación profesional.

Gustavo Petro se va de frente contra Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

Sin embargo, explicó que “el diagrama de torta que ha circulado sobre la participación por estratos de los beneficiarios/as de Colfuturo distorsiona la información”. Manifestó que en una tabla de estratos la “participación de los y las beneficiarias está mayoritariamente concentrada en estratos medios”.

De acuerdo con el gráfico que presentó, los estratos 1 y 2 abarcan el 6 % de los beneficiarios, los estratos 3 y 4, considerados medios, acumulan el 53 % de los beneficiarios; mientras que los estratos altos, es decir, 5 y 6, abarcan el 41 % de la torta.

Política

Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas de desplazamiento

Política

Cruce entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por decreto de emergencia económica: “No engañe más al pueblo”

Política

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

Política

Gustavo Petro se va de frente contra Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

Política

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

Política

Así fue el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

Política

Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

Confidenciales

Francisco Barbosa reacciona ante problemas de financiamiento en Colfuturo para estudiantes de doctorados y maestrías: “Muy triste”

Confidenciales

Mauricio Toro se va de frente contra el Gobierno Petro por dejar de financiar becas en el exterior: “El país está cansado”

Confidenciales

Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

“Esa distribución es similar a la que tiene el pregrado en Colombia, tanto para las universidades privadas como públicas”, señaló la entidad, al tiempo que destacó las cifras que han alcanzado a los largo de estos años con la cooperación del Gobierno nacional.

“Desde que iniciamos la cooperación con el Gobierno, Colfuturo ha apoyado a 16.800 personas. Para ellas ha comprometido 618 millones de dólares, 53 % aportado por Colfuturo y 47 % aportado por el Estado”, indicó la institución.

Además, agregó que del total, 1.803 han hecho su doctorado y de los que hicieron maestrías 1.462 continuaron con su doctorado, por lo que esta asociación logró que “más de 3.000 colombianos realizaran sus estudios de doctorado en alguna de las más prestigiosas universidades del mundo”

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

Colfuturo destacó la transparencia en la selección de los beneficiarios, la cual, según ellos, está basada en la meritocracia, la excelencia académica de las personas postuladas, así como la calidad de lois programas seleccionados.

Esto establece las bases principales sobre las cuales se otorga el crédito beca”, señaló el director ejecutivo de Colfuturo, Jerónimo Castro, quien se pronunció luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetiera contra la entidad.

La reacción de la entidad se da después de que el presidente Gustavo Petro continuó con la defensa de su decisión de ponerle fin a la financiación estatal de Colfuturo, entidad que otorga créditos beca para que estudiantes colombianos cursaran posgrados en el exterior.

“Cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron?“, manifestó el presidente. Y aseguró que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 son “mayoría” en educación superior y que deben tener acceso a posgrados por sus méritos y no su situación económica.

“Claro que hay estudiantes de educación superior estratos 1, 2 y 3; son la mayoría. Y claro que ellos, quienes salen de sus estudios superiores de pregrado, deben tener la opción al doctorado y maestría, no de acuerdo a su situación económica, sino a sus méritos”, sostuvo el presidente.

Mas de Política

Colfuturo se pronunció por polémica de becas.

Colfuturo le responde a Petro por beneficiarios en programas de becas: “El diagrama de torta distorsiona la información”

Debate moción de censura a la vicepresidenta Francia Márquez y a Laura Sarabia directora del Dapre

Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas de desplazamiento

.

Cruce entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por decreto de emergencia económica: “No engañe más al pueblo”

Paloma Valencia y Gustavo Petro.

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

El presidente, Gustavo Petro, el 16 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro se va de frente contra Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

Antonio Sanguino arremetió fuertemente contra el presidente del Congreso.

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

El presidente Gustavo Petro junto a los habitantes de calle.

Así fue el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Daniel Rojas.

Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

Lidio García, senador del Partido Liberal, fue elegido presidente del Congreso, el pasado 20 de julio, con una amplia mayoría.

Lidio García anunció que el Senado estudiará la emergencia económica en sesiones extraordinarias: “El Congreso no se subordina”

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

Senado convoca sesión extraordinaria y se presentará proposición para hacerle control político al decreto de emergencia económica

Noticias Destacadas