SEMANA conoció en primicia el fallo del juzgado 16 de ejecución de penas de Bogotá que negó la solicitud de libertad condicional presentada por el exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, sentenciado por su responsabilidad en el magnicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, registrado el 18 de agosto de 1988.

Después de revisar los conceptos enviados por el Inpec el juzgado indicó que no se cumplen los requisitos para otorgarle la libertad al general Maza Márquez, quien fue detenido en noviembre de 2013 por orden de la Corte Suprema de Justicia, mismo tribunal que tres años después lo sentenció a 30 años de prisión.

En dicho fallo, la Sala Penal de la Corte Suprema concluyó que el entonces director del DAS estableció una “alianzas criminal” con el comandante paramilitar Henry de Jesús Pérez para planear el atentado contra Galán, quien estaba aumentando considerablemente el apoyo en la ciudadanía para convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Debido a esto, se encontró responsable al general Maza Márquez como coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas. “El entonces director del DAS hizo parte del plan para asesinar al connotado dirigente político, al debilitar su seguridad, para lo cual nombró jefe de escoltas a un hombre de su confianza. Tarea a la que se comprometió previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos”.

En el fallo se señaló que el director del organismo de seguridad del Estado recibió instrucciones del Cartel de Medellín. Conclusión a la que se llegó después de escuchar las declaraciones juramentadas de personas cercanas al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria; así como de exparamilitares que tuvieron cercanía con los sicarios que le dispararon a Luis Carlos Galán cuando se subió a la improvisada tarima en la plaza central del municipio de Soacha (Cundinamarca) a dar un discurso.

La Corte asegura que Maza Márquez debilitó el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial con el fin de que sicarios pudieran asesinarlo. Por haber ordenado el crimen, el exministro y exsenador Alberto Santofimio Botero, quien fue condenado a 24 años de prisión como determinador.

Maza Márquez nombró al oficial de la Policía Manuel Torregrosa, jefe de escoltas de Galán, a pesar de que no tenía la experiencia necesaria para cuidar a uno de los hombres más amenazados del país. Torreglosa murió en el 2009 sin ser procesado. La Corte también cuestiona que hubo una desviación de la investigación para no dar con los verdaderos responsables.

Para la Corte Suprema, el exdirector del DAS puso en contacto al asesino de Galán, Jaime Eduardo Rueda Rocha, con el jefe de seguridad, Jacobo Torreglosa, quien le entregó información precisa sobre la avanzada de seguridad del precandidato presidencial.

El exdirector del DAS ha rechazado estas conclusiones, asegurando que la decisión de cambiar al jefe de escoltas del precandidato presidencial se hizo por una petición expresa. Igualmente, ha manifestado que sus presuntas alianzas con grupos paramilitares no tienen asidero puesto que él fue víctima de varios atentados en años anteriores al magnicidio de Galán por parte de este grupo armado ilegal.