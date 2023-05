Fiscalía llamó a versión libre al general (r) Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Carlos Pizarro

La Fiscalía General de la Nación llamó el 18 de mayo al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, a declarar en versión libre sobre el magnicidio contra Carlos Pizarro hace 33 años.

Un fiscal delegado escuchará ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 31 de mayo al exfuncionario condenado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio frente al crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido un año antes que el de Pizarro.

Carlos Pizarro.

El llamado por parte de la Fiscalía hace parte de la investigación que se ha llevado por varios años frente al asesinato de Pizarro ocurrido el 26 de abril de 1990 durante su campaña rumbo a la presidencia. Las autoridades cuentan con evidencias que señalarían a Manuel Antonio González, exjefe de protección del DAS, y Flavio Trujillo, antiguo jefe de la sección de corporaciones pública de la entidad, como presuntos vinculados al magnicidio.

En 2009, el general en retiro fue vinculado a la investigación del asesinato contra Luis Carlos Galán orquestado por Pablo Escobar. Maza Márquez fue cuestionado por haber cambiado el esquema de seguridad contra el excandidato bajo sus funciones como director del DAS. Adicionalmente, las pesquisas encontraron que 18 sicarios presentes el día del magnicidio portaban carnet del B2 del Ejército Nacional.

Años después, concretamente el 24 de noviembre de 2016, el coronel en retiro fue condenado a 30 años de cárcel por haber debilitado el esquema de seguridad de Galán.

Luis Carlos Galán Sarmiento. - Foto: Archivo SEMANA

Por otro lado, en diciembre del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por medio de la Sada de Definición de Situaciones Jurídicas, rechazó el sometimiento de Maza Márquez por presuntos vínculos de paramilitarismo, luego que él se negara a aportar a la verdad.

“Esta Sala no aceptará el sometimiento voluntario a esta jurisdicción del señor general (r) Maza Márquez, en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, por el delito de concierto para delinquir por el que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia”, explicó la entidad.

El coronel retirado solicitó años atrás entrar a la jurisdicción de la JEP. Sin embargo, en 2020 fue rechazado porque se consideró que el hecho en cuestión del magnicidio de Galán no entraba en los tiempos establecidos de la JEP. Empero, lo aceptó después frente al tema del paramilitarismo con organizaciones del Magdalena Medio.

General (r) Miguel Maza Márquez ante la JEP. - Foto: JEP

No obstante, la defensa de Maza Márquez indicó que él no tenía que hablar nada con respecto a ese asunto. “No está en capacidad ni en disposición de realizar ningún aporte adicional de verdad o reparación, así como tampoco cuenta con ningún aporte adicional que pueda presentar ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, señaló la defensa en su momento al indicar que la JEP declaró como injustificada la solicitud por el caso de Galán.

En ese orden de ideas, la Jurisdicción rechazó su sometimiento y ordenó que su proceso sea retomado por la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, a inicios del 2022, el general retirado sí compadeció ante la JEP, pero por los ataques perpetrados contra la Unión Patriótica.

Durante su intervención ante la JEP, Maza Márquez indicó que no tenía conocimientos en el DAS sobre los seguimientos contra los integrantes de este grupo político exterminado y negó cualquier vínculo con los paramilitares.