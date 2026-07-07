Inflación en junio: ¿superará la frontera del 6 % anual? Expectativa por el dato que hoy publicará el Dane

A finales de junio, se reunió la Junta Directiva del Banco de la República y, en una decisión dividida, aumentó en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, y la ubicó en el 12 %.

La determinación mayoritaria se dio, de acuerdo con las minutas de la reunión, porque durante los últimos 12 meses la tendencia de la inflación se ha mantenido al alza, acumulando un aumento de 100 puntos básicos, desde el mínimo de 4,8 % registrado en junio de 2025 hasta el 5,8 % en mayo de 2026.

Aun sin el fenómeno El Niño, seguiría la escalada de la inflación. Esto dicen las “Minutas” del Banco de la República

De acuerdo con el documento, buena parte de ese aumento (71 puntos básicos) ha tenido lugar desde diciembre pasado, cuando la cifra era 5,1 %. “Se trata de un fenómeno que se ha extendido a muchos rubros de la canasta familiar, por lo cual resulta difícil explicar este comportamiento por factores diferentes a excesos de demanda y al fuerte aumento en el salario mínimo para 2026”.

Esta situación ha llevado a un desanclaje de las expectativas de inflación, no solo para fines de 2026, sino también para plazos más largos, lo cual muestra un serio deterioro en la credibilidad de la meta de inflación y en la estrategia de inflación objetivo sobre la que se basa la política monetaria.

En este contexto, hoy martes se conocerá el dato de inflación de junio, que publicará el Dane al final de la tarde.

Corficolombiana calcula una inflación mensual del 0,35 % en junio, que llevaría la inflación anual al 6,1 %, su nivel más alto desde agosto de 2024. Foto: ADOBE STOCK

Los estimativos van al alza. De acuerdo con la encuesta del Banco de la República entre los analistas del mercado, para el pasado mes la inflación habría crecido, en promedio, 0,32 %.

Corficolombiana calcula una inflación mensual del 0,35 % en junio, que llevaría la inflación anual a 6,1 %, su nivel más alto desde agosto de 2024. La inflación completaría cuatro meses al alza, con un incremento acumulado de 100 puntos básicos en lo corrido del año.

“Los servicios seguirán siendo la principal fuente de presión, impulsados por la persistencia de mecanismos de indexación y por el aumento de los costos laborales derivados del incremento del salario mínimo y de los recargos por trabajo dominical y festivo. Aunque los efectos de la indexación serán menos intensos que a comienzos de año, seguirán ejerciendo presión sobre los precios de servicios intensivos en mano de obra”, señala el análisis de Corficolombiana sobre el escenario base para los meses después de mayo.

¿Qué pasará con la inflación en Colombia después de las elecciones? Banco de la República vaticina cifra

Agrega que un eventual fenómeno de El Niño de alta intensidad y duración podría generar presiones alcistas sobre las tarifas de electricidad y gas en la segunda mitad del año, mientras que sus efectos sobre los precios de los alimentos se materializarían principalmente hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

“En contraste, la inflación de bienes seguiría mostrando señales mixtas. La fortaleza de la demanda interna continuaría ejerciendo presiones alcistas sobre algunos bienes, pero estas serían parcialmente compensadas por la apreciación acumulada del peso, que ya ha favorecido reducciones en los precios de vehículos, celulares y electrodomésticos. En conjunto, prevemos que las presiones derivadas de la demanda interna y la indexación seguirán predominando sobre los factores de oferta durante los próximos meses”, anticipa el informe de Corficolombiana.

Por su parte, Bancolombia hizo una estimación del dato de inflación de junio. Anticipó que la inflación mensual de junio sería del 0,38 %, por lo que la variación anual se aceleraría en 29 puntos básicos hasta el 6,13 %.

“De materializarse este resultado, la inflación anual completaría cuatro meses al alza y alcanzaría el nivel más alto desde julio de 2024. Nuestra estimación se ubica 6 puntos básicos por encima del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (0,32 %) y contempla un incremento anual en los rubros de alimentos, servicios y regulados. En este contexto, las expectativas de inflación de los analistas incrementaron en 4 puntos básicos y se sitúan, en promedio, en 6,52 % para el cierre de 2026”, agrega el informe de Bancolombia.

De acuerdo con las minutas, el grupo mayoritario que votó por un aumento de 75 puntos básicos, asegura que los pronósticos del equipo técnico apuntan a que la inflación seguiría subiendo a niveles superiores a los que se contemplaban antes. Foto: Adobe Stock, Semana

Prevé una inflación mensual de alimentos del 0,10 % y explica que este resultado implicaría un registro mensual por encima del promedio histórico para el sexto mes del año (-0,05 %), impulsado por el rubro de alimentos procesados.

En el caso de los regulados, Bancolombia calcula que la inflación mensual sería del 0,16 % ante el aumento en las tarifas de servicios públicos. Así pues, la indexación se verá reflejada particularmente en el incremento en las tarifas de electricidad, suministro de agua, gas y alcantarillado. “Con esto, la variación anual completaría cuatro meses consecutivos al alza”, señala.

Por el lado de los servicios, el informe de esta entidad financiera anticipa que la variación anual completaría dos meses al alza en junio. “Prevemos una inflación mensual del 0,60 %, en línea con el spread que presenta este grupo frente a la inflación estacional, impulsada principalmente por las tarifas de arriendo y las comidas consumidas en establecimientos de servicio a la mesa. Este resultado permitiría que la inflación anual se acelere hasta 7,32 % en junio, el nivel más alto desde octubre de 2024. Así pues, el efecto de la indexación continúa siendo elevado respecto a lo que sería deseable para lograr una normalización más rápida de la inflación, debido al incremento significativo del salario mínimo para este año”.

La tendencia al alza de la inflación es evidente. De acuerdo con las minutas, el grupo mayoritario que votó por un aumento de 75 puntos básicos asegura que los pronósticos del equipo técnico apuntan a que la inflación seguiría subiendo a niveles superiores a los que se contemplaban antes, particularmente para lo que resta de 2026, aun sin tener en cuenta el fenómeno de El Niño.

“La elevada probabilidad de este evento añadida a la dificultad de predecir su fortaleza y duración introduce un elevado nivel de incertidumbre sobre la senda futura de la inflación”, agregan las minutas de la reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Foto: Getty Images (EyeEm Mobile GmbH / Jose A. Bernat Bacete / zhengzaishuru) / Montaje: Semana

“La elevada probabilidad de este evento, añadida a la dificultad de predecir su fortaleza y duración, introduce un elevado nivel de incertidumbre sobre la senda futura de la inflación”, agregan las minutas.

La otra cara de la moneda en materia de inflación se refleja en la valorización de los activos locales y, especialmente, en una apreciación del peso superior a la observada en varias monedas comparables.

“Esto ha mitigado parcialmente algunas presiones inflacionarias al abaratar los bienes importados. Sin embargo, advierten los codirectores, en un contexto de demanda interna aún dinámica, esa apreciación también ha favorecido un aumento de las importaciones, que crecen a tasas superiores al 10 % en lo corrido del año hasta abril, contribuyendo al deterioro de la balanza comercial del país”.