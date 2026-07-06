Las 3A, una estrategia que Corficolombiana le sugiere a Abelardo De La Espriella, para evitar el precipicio fiscal

Del empalme, los diagnósticos que surjan oficialmente ya no sorprenderían tanto, pues es mucho lo que han alertado los analistas y organismos, e, inclusive, el mismo Gobierno saliente.

Los menores ingresos, más gasto y abultada deuda, implicarán un reto mayúsculo y el margen de maniobra es escaso. Por ello, el equipo económico de Corficolombiana realizó un informe en el que sugieren una estrategia que llamaron “3A”. Ella, incluye, además de Austeridad, Aceleración de crecimiento y Afianzamiento de la confianza.

“Aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de Abelardo De La Espriella, le revela sus planes a SEMANA

Los tres ingredientes, aparte de la austeridad, que sería una decisión inmediata del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, no están tan al alcance de la mano.

En el caso de la Austeridad (la primera de las 3A), es algo de lo que ha hablado De La Espriella, y más recientemente, su ministro designado, Miguel Gómez Martínez.

Corficolombiana recordó que el gasto público al alza no aguanta más pues viene desde 2019, y en ese lapso ha crecido cinco veces más rápido que los ingresos.

El gobierno de Abelardo De La Espriella habla de un recorte de $60 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2027, pero habrá que ver si es posible, teniendo en cuenta que en el horizonte hay compromisos adquiridos en la campaña para ejecutar un programa de promesas.

Presupuesto General de la Nación 2026 Foto: El País

¿Qué tan rígido es el presupuesto?

Uno de los alegatos que ha hecho el gobierno actual, para no plantear recortes mayores, es que el gasto es inflexible, pues el Estado no puede dejar de pagar pensiones, sueldos a los militares y maestros, o la deuda y las transferencias a las regiones. Por ello, Corficolombiana se impuso la tarea de revisar 2.265 rubros de funcionamiento del Presupuesto 2026.

“Las rigideces presupuestales son una realidad. Cerca de dos terceras partes de los $358 billones correspondientes a gastos de funcionamiento ($227 billones) están respaldadas por normas constitucionales y legales de alta rigidez, pero la inflexibilidad no es homogénea: alrededor de una cuarta parte de estos gastos ($87 billones) corresponde a rubros con mayor flexibilidad jurídica y donde, en principio, podrían existir mayores espacios para realizar ajustes mediante decisiones administrativas”, afirman los expertos en el informe.

Para Corficolombiana, en ese contexto, “el debate fiscal exige más bisturí que motosierra”. Todo, porque “el ajuste dependerá de reconocer los $227 billones que hoy enfrentan restricciones jurídicas significativas de los cerca de $86 billones donde podrían existir mayores espacios relativos de maniobra”, afirman.

Algunas de las alternativas mencionadas por Corficolombiana ya han estado en los discursos del gobierno de De La Espriella. Se habla por ejemplo de encoger el Estado, principalmente con una reducción gradual del número de ministerios. No obstante, los economistas también hablan de “mantener presupuestos austeros y evitar nuevas obligaciones permanentes sin financiación”.

¿Se puede acelerar el crecimiento?

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