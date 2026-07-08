¿Qué pasará con el empalme tras el quiebre de las conversaciones? Así se moverá el equipo de Abelardo De La Espriella

Tras el rompimiento de las mesas de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De La Espriella, se han generado dudas sobre cómo podría continuar ese proceso.

Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

Según le dijo a SEMANA el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, acudirán a los mecanismos legales que tienen a la mano como presentar derechos de petición y que les sea entregada toda la información del gobierno saliente.

“Por esa vía, vamos a recolectar toda la información de cada una de las entidades. Eso ya los hemos elevado. El Gobierno tiene que contestar, porque, entre otras, tendría que cumplir con su obligación legal de entregar la información de cada una de las entidades”, dijo el viceministro electo.

Restrepo agregó que el gobierno saliente deberá brindar esa información, de lo contrario, podría incurrir en una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría.

De forma simultánea, el equipo de empalme de De La Espriella seguirá verificando la información que ya han recogido desde hace varios meses, pues cuentan con el 75% de todos los datos recolectados de forma pública de las distintas entidades.

A todo eso se le suma el trabajo que han hecho los entes de control como la Contraloría y la Procuraduría. De hecho, este miércoles, 7 de julio, comenzará esa mesa compartida con estas entidades de vigilancia, sobre temas relacionados especialmente a corrupción. “Desde mañana, seguramente, será pública”, confirmó Restrepo.

Mientras avanzan en esas vías, también han logrado recolectar información suministrada por los mismos funcionarios de algunas de esas entidades que estarían preocupados por lo que se hizo durante el gobierno de Gustavo Petro, e incluso, por varios nombramientos que se han dado recientemente en la recta final de ese mandato.

“Con toda esa información prepararemos el camino para comenzar la transición a partir del 7 de agosto”, afirmó el vicepresidente electo.

Uno de los puntos por los que se generó la discordia entre ambos equipos fueron los mensajes constantes del presidente Gustavo Petro desconociendo el resultado electoral que le dio a Abelardo De La Espriella la victoria el pasado 21 de junio.

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella cuestionó la información entregada por el gobierno saliente. Foto: Foto tomada de la cuenta del vicepresidente electo José Manuel Restrepo @jrestrp

“Lo primero que tienen que hacer es comportarse como si estuvieran en una democracia. No se están comportando como tal, sino que están haciendo una invitación casi que a un golpe de Estado, en el que el presidente saliente desconoce a un presidente entrante”, reclamó Restrepo.

El vicepresidente electo cuestionó que se logró avanzar poco en empalme en esas mesas, pues no les entregaron ninguna información porque no la tenían actualizada.

“Es tan vergonzoso el manejo que ha tenido el gobierno actual que a diferencia de otros gobiernos para esta fecha ni si quiera tienen la información pública”, dijo.

En ese sentido, se espera que el empalme entre ambos gobiernos finalice alejado de encuentros entre ambos equipos y en medio de fuertes roces entre cada uno de los gobiernos.