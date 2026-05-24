“Hagamos todos los esfuerzos para ganar en primera”: Jose Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, ante encuesta de CNC

El llamado de la campaña del Tigre es uno solo en esta última semana antes de los comicios electorales del 31 de mayo: ganar en primera vuelta. Así lo dijo Abelardo de la Espriella en el cierre de su campaña en Barranquilla, al que llegaron más de 50.000 personas. “De un solo chancletazo: tigre y raya, en primera no se falla”. Y luego remató: “No nos vamos a arrodillar. En primera vamos a ganar”, dijo.
Ese mismo mensaje lo ha repetido varias veces su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. “Esta es la única fórmula de las regiones de Colombia. Vamos a hacer historia”, señaló en ese mismo cierre de campaña. “El 31 de mayo tendremos presidente en primera vuelta”, aseguró con emoción desde la tarima.
Acudamos al voto patriótico, inteligente y pragmático. Hagamos todos los esfuerzos para ganar en primera !! Se puede !!! pic.twitter.com/vFHID0FJ4j— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 24, 2026
Restrepo ha compartido los resultados de las últimas encuestas y ha pedido que los colombianos que quieran derrotar a Cepeda acudan al voto útil. “Acudamos al voto patriótico, inteligente y pragmático. Hagamos todos los esfuerzos para ganar en primera. ¡Se puede!”, escribió en X tras la publicación de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría en Cambio.
Esa encuesta ratifica que Abelardo de la Espriella empata con Iván Cepeda y es el único que le gana en segunda vuelta. Los resultados son: Iván Cepeda Castro – Aida Quilcué: 33,4 %; Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo: 30,9 %; y Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo: 12,6 %.