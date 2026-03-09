Claudia López y Angélica Lozano no contestan a los llamados de Néstor Morales: “Deben estar de duelo”

Angélica Lozano y Claudia López siguen pasando por un mal momento tras su negativo resultado en las elecciones del pasado domingo. Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu, ha intentado ponerse en contacto con ellas, pero no responden a las llamadas que les hace.

Lozano no alcanzó a repetir curul en el Senado de la República, mientras la Consulta de las Soluciones de López ni siquiera alcanzó 700.000 votos.

El periodista, frente a la negativa a responder sus llamados, intuye que la pareja debe seguir “en duelo” por el resultado.

“A las dos las he llamado. Con toda la razón no contestan. Yo creo que deben estar de duelo”, afirmó Morales en el programa.

Frente a su discurso de victoria en la consulta, en la que se midió contra un profesor poco conocido por la opinión pública, dijo: “Ese entusiasmo de Claudia López en el discurso de anoche no lo entendí. Hay veces en que usted tiene que decir: ‘Miércoles, no nos fue tan bien como hubiéramos querido. Vamos a repensar algo’. Pero echarse el discurso que: ‘Con 500.000 votos vamos a derrotar a todos los demás’, pues, obviamente... Hay un momento en que esos discursos rayan con el ridículo”.