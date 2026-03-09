Votaciones

Claudia López y Angélica Lozano no contestan a los llamados de Néstor Morales: “Deben estar de duelo”

El director de Mañanas Blu intentó comunicarse con la senadora y la exalcaldesa de Bogotá tras su mal resultado en las elecciones.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 10:59 a. m.
Angélica Lozano y Claudia López no contestan a los llamados de Néstor Morales.
Angélica Lozano y Claudia López no contestan a los llamados de Néstor Morales. Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Angélica Lozano y Claudia López siguen pasando por un mal momento tras su negativo resultado en las elecciones del pasado domingo. Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu, ha intentado ponerse en contacto con ellas, pero no responden a las llamadas que les hace.

Lozano no alcanzó a repetir curul en el Senado de la República, mientras la Consulta de las Soluciones de López ni siquiera alcanzó 700.000 votos.

El periodista, frente a la negativa a responder sus llamados, intuye que la pareja debe seguir “en duelo” por el resultado.

“A las dos las he llamado. Con toda la razón no contestan. Yo creo que deben estar de duelo”, afirmó Morales en el programa.

