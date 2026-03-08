Confidenciales

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

La senadora de la Alianza Verde fue una de las perdedoras de la jornada electoral.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 9:35 p. m.
Angélica Lozano se quemó con un poco más de 35.000 votos.
Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, no repetirá curul en el Congreso de la República. Con cerca de 35.000 votos, la esposa de la candidata presidencial Claudia López también fue una de las derrotadas de la jornada electoral.

La votación muestra que Lozano ha perdido apoyo ciudadano, dado que en 2022 superó los 80.000 votos, siendo una de las más votadas de la lista al Senado de su partido.

Esto quiere decir que su votación se redujo a menos de la mitad, quedando en el puesto 18 de su colectividad.

En redes sociales no la perdonan y los internautas aseguran que su derrota fue su culpa.

Macroeconomía

Contratistas del Estado recibirían pagos atrasados tras retrasos presupuestales

Nación

La historia de una investigación por supuesta corrupción: el Metro, un expediente, interceptaciones, Claudia López, Angélica Lozano y un inhibitorio

Política

La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

“Que salga Angélica Lozano, que se quemó gracias a Angélica Lozano, que sin ella Angélica Lozano no habría perdido curul en el congreso. Gracias Angélica Lozano por la hazaña", dijo un tuitero.

Al igual que ella, pese a que su esposa ganó la Consulta de las Soluciones, esta ni siquiera alcanzó el millón de votos.

En total, fueron cerca de 610.000 votos a favor de su consulta, mientras que en general todas obtuvieron cerca de 7 millones de votos.

Noticias Destacadas