Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, no repetirá curul en el Congreso de la República. Con cerca de 35.000 votos, la esposa de la candidata presidencial Claudia López también fue una de las derrotadas de la jornada electoral.

La votación muestra que Lozano ha perdido apoyo ciudadano, dado que en 2022 superó los 80.000 votos, siendo una de las más votadas de la lista al Senado de su partido.

Esto quiere decir que su votación se redujo a menos de la mitad, quedando en el puesto 18 de su colectividad.

En redes sociales no la perdonan y los internautas aseguran que su derrota fue su culpa.

“Que salga Angélica Lozano, que se quemó gracias a Angélica Lozano, que sin ella Angélica Lozano no habría perdido curul en el congreso. Gracias Angélica Lozano por la hazaña", dijo un tuitero.

Que salga Angélica Lozano que se quemó gracias a Angélica Lozano que sin ella Angélica Lozano no habría perdido curul en el congreso



Gracias Angélica Lozano por la hazaña — Jhon Alexosky (@kalamaro09) March 9, 2026

Al igual que ella, pese a que su esposa ganó la Consulta de las Soluciones, esta ni siquiera alcanzó el millón de votos.

En total, fueron cerca de 610.000 votos a favor de su consulta, mientras que en general todas obtuvieron cerca de 7 millones de votos.