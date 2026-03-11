Mundo

La presencia de María Corina Machado marca la investidura de José Antonio Kast en Chile

La líder venezolana se reunió con varios líderes latinoamericanos durante el evento.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

11 de marzo de 2026, 4:55 p. m.
María Corina Machado y José Antonio Kast.
María Corina Machado y José Antonio Kast. Foto: Getty Images

La líder opositora venezolana María Corina Machado estuvo presente este miércoles en la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, celebrada en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Durante la jornada, la dirigente sostuvo encuentros con distintos líderes internacionales con el objetivo de impulsar apoyo para una transición democrática en Venezuela.

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió así la presidencia de Chile, convirtiéndose en el mandatario de derecha más radical del país desde la dictadura de Augusto Pinochet. A la ceremonia asistieron varios líderes políticos de la región y representantes internacionales.

Machado fue uno de los focos de atención tras mantener reuniones con distintos líderes mundiales con el propósito de impulsar una transición democrática en Venezuela. Machado calificó como “un día histórico” la posesión del nuevo presidente chileno.

Mundo

Organizaciones de derechos humanos envían carta al presidente Petro de cara a encuentro con Delcy Rodríguez

Mundo

La ONU toma sorpresiva decisión: esta es la resolución sobre el conflicto en Oriente Medio, no firmada por China y Rusia

Mundo

Alerta en EE. UU.: este es el estado que estaría en riesgo de ataques por parte de Irán

Mundo

Estados Unidos está negociando con Venezuela la extradición de Alex Saab, según el ‘New York Times’

Mundo

“No me lleva a la escuela”: el último mensaje de joven desaparecida en México tras tomar un taxi

Mundo

Los tres países más peligrosos de Latinoamérica en 2026, según ranking internacional

Mundo

Donald Trump confirmó que Colombia sí fue invitado al Escudo de las Américas. “Fueron invitados. No vinieron”

Política

Gustavo Petro anunció que inicia un “proyecto binacional con Venezuela”: el presidente reveló detalles en sus redes sociales

Mundo

Diosdado Cabello reveló que Nicolás Maduro dejó “instrucciones” a Delcy Rodríguez antes de ser capturado

Macroeconomía

Petro va a la frontera con Venezuela y hablará de Monómeros: este es el estado de la empresa, según la SuperSociedades

Durante el encuentro, la opositora venezolana se reunió con el rey Felipe VI de España. A través de un comunicado, Vente Venezuela —partido político de la líder— mencionó “la necesidad de que España asuma un liderazgo en la nueva geopolítica hispanoamericana y acompañe activamente los esfuerzos de los venezolanos para consolidar una transición hacia la democracia”.

Asimismo, la Nobel de la Paz tuvo un breve encuentro con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante la reunión, el congresista afirmó que María Corina Machado desempeña un papel fundamental en la lucha por la democracia. “Eres una gran inspiración para los brasileños”.

Estados Unidos está negociando con Venezuela la extradición de Alex Saab, según el ‘New York Times’

Por su parte, Machado respondió: “Espero que podamos mantenernos en contacto y ayudarnos mutuamente”, dijo la líder de la oposición. “Por la justicia y la democracia en nuestros países”.

La opositora venezolana también sostuvo breves encuentros con líderes de la región, entre ellos la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

Antes de ingresar a la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso —donde se realizó la ceremonia—, Machado se reunió con familias venezolanas que esperaban en los alrededores.

De igual modo, la líder venezolana expresó que estaba muy agradecida con el pueblo chileno por haber recibido a muchos migrantes y aseguró que se sentía “como en Venezuela”, pese a la distancia.

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas, tras siete años de ruptura

Cabe recordar que actualmente hay más de 7,7 millones de venezolanos que viven fuera de su país, la mayoría en América Latina. En Chile residen más de 669.000, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

En este sentido, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que está trabajando junto con el nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, para abrir un corredor humanitario destinado a migrantes venezolanos.