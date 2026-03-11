La presencia de María Corina Machado marca la investidura de José Antonio Kast en Chile

La líder opositora venezolana María Corina Machado estuvo presente este miércoles en la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, celebrada en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Durante la jornada, la dirigente sostuvo encuentros con distintos líderes internacionales con el objetivo de impulsar apoyo para una transición democrática en Venezuela.

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió así la presidencia de Chile, convirtiéndose en el mandatario de derecha más radical del país desde la dictadura de Augusto Pinochet. A la ceremonia asistieron varios líderes políticos de la región y representantes internacionales.

Machado fue uno de los focos de atención tras mantener reuniones con distintos líderes mundiales con el propósito de impulsar una transición democrática en Venezuela. Machado calificó como “un día histórico” la posesión del nuevo presidente chileno.

Durante el encuentro, la opositora venezolana se reunió con el rey Felipe VI de España. A través de un comunicado, Vente Venezuela —partido político de la líder— mencionó “la necesidad de que España asuma un liderazgo en la nueva geopolítica hispanoamericana y acompañe activamente los esfuerzos de los venezolanos para consolidar una transición hacia la democracia”.

Asimismo, la Nobel de la Paz tuvo un breve encuentro con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante la reunión, el congresista afirmó que María Corina Machado desempeña un papel fundamental en la lucha por la democracia. “Eres una gran inspiración para los brasileños”.

Estados Unidos está negociando con Venezuela la extradición de Alex Saab, según el ‘New York Times’

Por su parte, Machado respondió: “Espero que podamos mantenernos en contacto y ayudarnos mutuamente”, dijo la líder de la oposición. “Por la justicia y la democracia en nuestros países”.

La opositora venezolana también sostuvo breves encuentros con líderes de la región, entre ellos la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

Antes de ingresar a la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso —donde se realizó la ceremonia—, Machado se reunió con familias venezolanas que esperaban en los alrededores.

De igual modo, la líder venezolana expresó que estaba muy agradecida con el pueblo chileno por haber recibido a muchos migrantes y aseguró que se sentía “como en Venezuela”, pese a la distancia.

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas, tras siete años de ruptura

Cabe recordar que actualmente hay más de 7,7 millones de venezolanos que viven fuera de su país, la mayoría en América Latina. En Chile residen más de 669.000, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

En este sentido, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que está trabajando junto con el nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, para abrir un corredor humanitario destinado a migrantes venezolanos.