Las impresionantes imágenes de cazas de EE.UU. patrullando el espacio aéreo venezolano que son tendencia en redes sociales

Estados Unidos divulgó este lunes, 9 de marzo, imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos caza F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

“Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo”, escribió en X.

Un día antes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, tras el anunció del presidente Donald Trump.

Aviones F-35 sobre las costas de Venezuela. Foto: Captura X @Southcom

“Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, añadió el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje.

Hasta el momento no se ha informado sobre la frecuencia de este tipo de maniobras y si sera algo persistente.

En una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a la costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto del país que sirve a la capital.

Donovan se reunió en febrero en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes por años dieron discursos “antimperialistas”.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y desde entonces gobierna bajo presión de Washington. Le cedió control del petróleo y ahora impulsa una ley de minería también favorable a los intereses estadounidenses.

Aeronaves estadounidenses sobrevolando Venezuela. Foto: Captura X @Southcom

Estados Unidos desplegó desde agosto de 2025 una poderosa flotilla aeronaval en el Caribe, en un despliegue que terminó con la captura de Maduro.

En la operación denominada “Resolución Absoluta” se usaron alrededor de 150 aviones y helicópteros, como los AH-64E Apache que ingresaron a Caracas.

En los días previos, Venezuela denunciaba la presencia de aviones espía estadounidenses cerca de su espacio aéreo.

Cabe recordar que Estados Unidos tiene la fuerza aérea más poderosa del mundo; con 5.004 aeronaves, es una de las flotas más poderosas. Además de contar con aviones de quinta generación como los F-22 Raptor o los bombarderos estratégicos B-2 Spirit.

Asimismo, la United States Navy es considerada como la segunda potencia aérea a nivel mundial. Esto se debe, en gran medida, a los 11 portaaviones que tiene desplegados por todo el mundo, los que le permiten operar cientos de aeronaves embarcadas.

