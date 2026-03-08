Hijo de Nicolás Maduro publica carta de su padre enviada desde prisión, en Nueva York

El derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en Nueva York, EE. UU., tras ser capturado en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, habría enviado un mensaje a sus seguidores a través de su hijo.

Nicolás Maduro Guerra, quien también es diputado en Venezuela, publicó a través de sus redes sociales una supuesta carta enviada por Nicolás Maduro Guerra en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En el emotivo mensaje, compartido por su hijo en la plataforma de redes sociales, el dictador derrocado por Estados Unidos exhortó al pueblo venezolano a fortalecer la fe y la acción colectiva.

Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York. Foto: AFP/GC Images

En su carta, Maduro resaltó, además, la significativa coincidencia histórica de esta fecha con la celebración de la Consulta Nacional Popular 2026.

De igual manera, subrayó el papel fundamental y determinante que desempeñan las mujeres en la organización social del país, reconociendo su participación activa, constante y transformadora en los procesos colectivos de la nación.

Hijo de Nicolás Maduro publica un sorpresivo mensaje con fotos de su padre en redes sociales, al cumplirse dos meses de su captura

“Jesús nos enseñó: ‘Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será’ (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria", escribió Maduro en la supuesta carta.

Continúa el texto enviado por Maduro desde prisión: “Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad”.

Oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar



Presidente Nicolás Maduro Moros

Ciudad de Nueva York



Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos… pic.twitter.com/HC6GXLDcwQ — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) March 8, 2026

“Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular”, dijo el dictador venezolano.

Maduro Guerra aseguró en el mensaje que acompañó la carta que se trataba de una “oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar”, haciendo referencia a la misiva enviada por su padre desde Estados Unidos.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro sigue en curso y una de las próximas audiencias importantes está programada para el 26 de marzo de 2026 en un tribunal federal de Manhattan, en Estados Unidos.

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el destituido Nicolás Maduro, en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York Foto: AFP

En el caso Estados Unidos vs. Nicolás Maduro, presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, se le imputan varios delitos graves, entre los que se incluyen narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, conspiración para importar drogas, posesión y uso de armas de guerra y de artefactos destructivos.