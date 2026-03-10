El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró desde Chile que su Gobierno ya mantiene conversaciones con el mandatario chileno, José Antonio Kast, para impulsar la creación de un corredor humanitario destinado a atender la situación de los migrantes en la región.

El mandatario ecuatoriano señaló que el plan requiere la participación de varios países sudamericanos y cuestionó la falta de coordinación con Bogotá. “Tiene que haber cooperación de Colombia y Venezuela”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, “no coopera”.

Noboa insistió en que la iniciativa busca coordinar a los gobiernos de la región para gestionar el flujo migratorio y facilitar soluciones humanitarias para las personas que se encuentran en tránsito o en situación irregular.

Además, Noboa cuestionó a los gobiernos de Colombia y Venezuela por no concretar el traslado de miles de reclusos extranjeros que permanecen en cárceles ecuatorianas y aseguró que más de 3.000 presos de esos países siguen detenidos en Ecuador, una situación que, según dijo, contribuye al hacinamiento en el sistema penitenciario del país.

Las tensiones por este tema ya se habían presentado anteriormente. En 2025, Ecuador deportó a más de 800 presos colombianos, quienes fueron trasladados hacia su país a través del paso fronterizo ubicado en la provincia ecuatoriana de Carchi.

Gustavo Petro responde a las críticas del presidente de Ecuador por su ausencia en cumbre antidrogas

En ese momento, la Cancillería colombiana presentó una nota de protesta diplomática ante Quito, al considerar que la deportación se realizó de “manera unilateral” e “incumpliendo” el derecho internacional.

Las tensiones entre ambos gobiernos persisten pese a algunos intentos de cooperación en materia de seguridad. El 1 de marzo, Colombia anunció la creación de un plan militar conjunto con Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, para combatir a los grupos narcotraficantes que operan en la frontera común.

La iniciativa contempla operaciones coordinadas en varios puntos terrestres y marítimos, así como intercambio de inteligencia para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia / AP

El anuncio se produjo en medio de una escalada comercial entre ambos países. El gobierno de Noboa elevó hasta 50% los aranceles a productos colombianos, al acusar a Bogotá de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico en la frontera.

Como respuesta, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y aplicó aranceles similares a productos ecuatorianos, aunque posteriormente redujo el gravamen al 30% y aseguró que mantiene la disposición al diálogo.

Ecuador bombardea campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc, con ayuda de EE. UU.

Cabe recordar que la crisis migratoria venezolana es considerada una de las mayores del mundo. Actualmente, más de 7,7 millones de venezolanos viven fuera de su país, la mayoría en América Latina.

Colombia es el principal destino, con cerca de 2,8 millones de migrantes venezolanos, mientras que Ecuador alberga alrededor de 440.000 y Chile más de 669.000, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V).