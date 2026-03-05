Economía

Así quedaría el decreto para responder al incremento de arancel del 50% de Ecuador: Colombia aumentará impuesto a 185 productos

El gobierno ecuatoriano decidió la semana pasada aumentar la tasa del 30% al 50%. Ahora el Gobierno colombiano responderá.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 10:22 a. m.
Esta sería la normativa para aumentar el arancel por parte de Colombia.
Esta sería la normativa para aumentar el arancel por parte de Colombia. Foto: Presidencia, AFP / Montaje Semana

Durante la semana pasada, el Gobierno de Ecuador, en cabeza del presidente Daniel Noboa, decidió aumentar el arancel que impuso a finales de enero a Colombia, del 30% al 50%, como una tasa a productos importados desde el país, para hacerle frente a la situación que se vive en la frontera, que está fuertemente azotada por la presencia de grupos al margen de la ley.

Tras la decisión, el Gobierno de Gustavo Petro ya alista una nueva medida para responder a ello. A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se publicó para comentarios el documento hasta el jueves 5 de marzo, en el que se expone la modificación al Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026.

Serían 185 los productos afectados.
Serían 185 los productos afectados. Foto: Matias Delacroix-AP

“Para Colombia, estas medidas constituyen restricciones en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, causando un serio perjuicio a los productores nacionales que compiten con productos ecuatorianos en el mercado intrasubregional andino”, indica la Presidencia en su comunicado.

Exportaciones de combustible siguen siendo la mayor tajada en las ventas externas de Colombia

El proyecto de decreto expuesto por Colombia indica que con estas medidas las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75% (USD 640 millones menos según los datos de 2025). De los principales 20 productos afectados, 15 tenderían a reducir completamente sus importaciones. Y el escenario las exportaciones colombianas caerían 79% (USD 1.452 millones menos de exportaciones según los datos de 2025), y de los 20 principales productos exportados, 12 se dejarían de exportar completamente al país vecino.

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador
Esto es lo que se sabe sobre la medida. Foto: SEMANA / Getty Images

¿Qué productos se afectarían con el aumento al arancel?

Indican que se verían afectados inicialmente cerca de 185 subpartidas arancelarias que incluyen productos como tableros de madera, preparaciones y conservas, pescado, atún, camarones y langostinos, sal, azufre, aceite de palma, arroz y productos relacionados, productos agropecuarios altamente sensibles, papeles para acanalar y productos con riesgo fitosanitario o de contrabando.

Ministerio de Minas anuncia investigación y proceso sancionatorio contra Ecopetrol tras grave incumplimiento

La Presidencia detalla que Colombia exporta al vecino país productos como energía eléctrica, medicamentos para consumo humano y azúcares de caña o de remolacha en estado sólido, vehículos para el transporte de personas y cafés sin tostar y sin descafeinar, entre otros.

El aumento de los aranceles golpea la economía de ambos países. Foto: Guillermo Torres / Semana

