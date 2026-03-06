Ecuador bombardea campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc, con ayuda de EE. UU.

Ecuador bombardeó este viernes, 6 de marzo, con apoyo de Estados Unidos, un campo de entrenamiento de una disidencia de la guerrilla de las FARC que opera en la frontera con Colombia, informó el presidente Daniel Noboa.

Los gobiernos aliados de Daniel Noboa y Donald Trump unieron fuerzas esta semana para lanzar una ofensiva contra el narcotráfico, que convirtió al país sudamericano en uno de los más violentos de la región.

La operación fue ejecutada en la provincia amazónica de Sucumbíos poco antes de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Honduras en Miami.

Under the leadership of President Trump and Secretary Hegseth, the Department is uniting partners across the Western Hemisphere to detect, disrupt, and destroy designated terrorist organizations that fuel violence and corruption.



We commend President Noboa, the Government of… pic.twitter.com/vlhSB4BGKO — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 6, 2026

Al ritmo punk de la canción Psycho Killer (asesino psicópata) del grupo Talking Heads, Noboa compartió en Instagram un video en el que se observa la explosión de una vivienda rústica ubicada a orillas de un río y rodeada de vegetación.

“Destruimos el descanso de Mono Tole, cabecilla de CDF (Comandos de la Frontera), y área de entrenamiento de narcotraficantes”, se lee en la secuencia que publicó el mandatario de 38 años.

En las imágenes también se ve un helicóptero militar sobrevolar la zona y luego aterrizar cerca del río. De acuerdo con autoridades ecuatorianas, la disidencia CDF está implicada en el asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025.

Bombardeo a campo de entrenamiento de las Farc. Foto: X/@SeanParnellASW

“A solicitud de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones específicas para avanzar en nuestro objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, escribió en X Sean Parnell, portavoz del Pentágono, sin precisar detalles.

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos celebró la operación calificada como “exitosa” y sostuvo que se han realizado “operaciones cinéticas letales”, sin que por el momento haya trascendido información de detenidos ni víctimas.

“Sí, como ha dicho (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump), también estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra. Gracias a nuestros socios en Ecuador”, dijo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

Las fuerzas militares ejecutaron labores de reconocimiento con el objetivo de “ubicar con precisión esta infraestructura criminal” en las que se desplegaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal militar especializado.

Yes — as @POTUS has said — we are bombing Narco Terrorists on land as well.



Thank you to our partners in Ecuador. Much more to come from @Southcom … https://t.co/ALuwbVWU4C — Pete Hegseth (@PeteHegseth) March 6, 2026

Posteriormente, en las tareas de inspección del área atacada fue localizado armamento y otros indicios que vinculan al grupo disidente de las Farc con el campamento.

“Hoy Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha, y esta operación demuestra cómo la cooperación internacional firme permite cerrar el paso a las mafias que operan más allá de las fronteras”, dijo la cartera de Defensa ecuatoriana.

El Ejército de Estados Unidos ya anunció operaciones conjuntas con las fuerzas de Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano en el marco de la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

*Con información de AFP y Europa Press.