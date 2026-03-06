MUNDO

Ecuador bombardea campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc, con ayuda de EE. UU.

La operación fue ejecutada en la amazónica provincia de Sucumbíos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de marzo de 2026, 7:50 p. m.
Bombardeo a las Farc
Bombardeo a las Farc Foto: X/@SeanParnellASW

Ecuador bombardeó este viernes, 6 de marzo, con apoyo de Estados Unidos, un campo de entrenamiento de una disidencia de la guerrilla de las FARC que opera en la frontera con Colombia, informó el presidente Daniel Noboa.

Los gobiernos aliados de Daniel Noboa y Donald Trump unieron fuerzas esta semana para lanzar una ofensiva contra el narcotráfico, que convirtió al país sudamericano en uno de los más violentos de la región.

La operación fue ejecutada en la provincia amazónica de Sucumbíos poco antes de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Honduras en Miami.

Al ritmo punk de la canción Psycho Killer (asesino psicópata) del grupo Talking Heads, Noboa compartió en Instagram un video en el que se observa la explosión de una vivienda rústica ubicada a orillas de un río y rodeada de vegetación.

Mundo

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

Mundo

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: EE.UU. denuncia ataques iraníes en doce países y asegura que “no quedarán sin respuesta”

Mundo

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Mundo

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

Mundo

El Mencho, el CJNG y las lecciones para Colombia

Mundo

Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y le hizo sorpresiva petición tras tensiones con EE. UU.

Mundo

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Macroeconomía

Así quedaría el decreto para responder al incremento de arancel del 50 % de Ecuador: Colombia aumentará impuesto a 185 productos

Mundo

Ecuador expulsó al embajador de Cuba y a toda la misión diplomática del país, ¿cuáles fueron las razones?

Macroeconomía

“Un paro de transportadores en la frontera colombo ecuatoriana no tendría sentido si el comercio está detenido”: Fedetranscarga

“Destruimos el descanso de Mono Tole, cabecilla de CDF (Comandos de la Frontera), y área de entrenamiento de narcotraficantes”, se lee en la secuencia que publicó el mandatario de 38 años.

En las imágenes también se ve un helicóptero militar sobrevolar la zona y luego aterrizar cerca del río. De acuerdo con autoridades ecuatorianas, la disidencia CDF está implicada en el asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025.

Bombardeo a campo de entrenamiento de las Farc
Bombardeo a campo de entrenamiento de las Farc. Foto: X/@SeanParnellASW

“A solicitud de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones específicas para avanzar en nuestro objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, escribió en X Sean Parnell, portavoz del Pentágono, sin precisar detalles.

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos celebró la operación calificada como “exitosa” y sostuvo que se han realizado “operaciones cinéticas letales”, sin que por el momento haya trascendido información de detenidos ni víctimas.

Sin Colombia, inició la cumbre antidrogas del gobierno Trump; doce países fueron invitados

“Sí, como ha dicho (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump), también estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra. Gracias a nuestros socios en Ecuador”, dijo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

Las fuerzas militares ejecutaron labores de reconocimiento con el objetivo de “ubicar con precisión esta infraestructura criminal” en las que se desplegaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal militar especializado.

Posteriormente, en las tareas de inspección del área atacada fue localizado armamento y otros indicios que vinculan al grupo disidente de las Farc con el campamento.

“Hoy Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha, y esta operación demuestra cómo la cooperación internacional firme permite cerrar el paso a las mafias que operan más allá de las fronteras”, dijo la cartera de Defensa ecuatoriana.

El Ejército de Estados Unidos ya anunció operaciones conjuntas con las fuerzas de Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano en el marco de la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

*Con información de AFP y Europa Press.

VER MÁS

EcuadorFARC

Más de Mundo

Gustavo Petro en el discurso desde Chicago

Así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro tras extenderse en su discurso en la ceremonia de Jesse Jackson

Smoke rises from the site of an Israeli airstrike that targeted the office of the Hezbollah affiliated Al-Manar TV station in Beirut�s southern suburb of Haret Hreik on March 3, 2026. An Israeli strike hit the south Beirut office of Al-Manar TV, which is affiliated with Iran-backed militant group Hezbollah, the broadcaster said on March 3. Israel "targets the Al-Manar Channel building in the Haret Hreik area," Al-Manar wrote on Telegram, referring to a part of south Beirut. (Photo by FADEL itani / AFP)

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: EE.UU. denuncia ataques iraníes en doce países y asegura que “no quedarán sin respuesta”

a

El Ejército israelí denuncia que Irán habría utilizado un arma prohibida en sus bombardeos

Estados Unidos hizo el mayor despliegue militar desde la invasión a Irak en 2003.

La millonaria factura de la guerra en Irán: lo que gasta Estados Unidos cada día

En Jalisco el Gobierno Estatal declaró código rojo debido a la muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera.

El Mencho, el CJNG y las lecciones para Colombia

Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian y Donald Trump

Vladimir Putin habló con el presidente de Irán y le hizo sorpresiva petición tras tensiones con EE. UU.

X

El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Gustavo Petro, presidente de Colombia

El presidente Gustavo Petro asistió al acto fúnebre público de Jesse Jackson

X

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Noticias Destacadas