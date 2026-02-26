Alertan a Ecopetrol por la intención de ceder la operación de campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy

En las horas de la tarde, una carta con destino al presidente Gustavo Petro y la junta directiva de Ecopetrol realizó una advertencia a la empresa de hidrocarburos por la intención de ceder la operación de los campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy.

Ecopetrol cuenta con diversos proyectos a nivel nacional y regional, por lo cual busca ceder la operación de dos campos claves. Foto: AFP

“El suscrito, en calidad de representante legal de la Fundación para el desarrollo social y sostenible Pensarte, identificada con NIT 830504227-1, organización que vela por la promoción y protección de los Derechos Humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario, se permite poner en conocimiento y alertar a la alta dirección de Ecopetrol, respecto de la intención de ceder la operación de los campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy”, destaca la carta.

https://www.semana.com/politica/articulo/gobierno-petro-descarto-por-ahora-que-ecopetrol-importe-gas-desde-venezuela-no-podra-ser/202609/

La fundación señala en primer caso que consideran jurídicamente preocupante que la empresa consolide alianzas estratégicas con compañías que, según detallan, han sido objeto de cuestionamientos públicos por su presunto historial socioambiental y por denuncias que son de público conocimiento relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos humanos.

“Sin que lo anterior implique prejuzgamiento alguno, tales antecedentes imponen un deber especial de diligencia a Ecopetrol, en su condición de sociedad de economía mixta con participación mayoritaria estatal y administradora de recursos estratégicos de la Nación, debiendo garantizar la observancia de estándares constitucionales, legales y convencionales en materia de derechos humanos y protección ambiental, y de los territorios de las comunidades indígenas”, complementa la carta.

Ecopetrol no se ha pronunciado sobre la carta emitida por la fundación. Foto: Semana / Getty Images

La fundación hace un llamado a Ecopetrol en representación de organizaciones que velan por la defensa de los derechos humanos, pueblos indígenas; además, solicitan que, previo a la celebración de este tipo de contratos con empresas que enfrenten cuestionamientos de esta naturaleza, se adelante una evaluación rigurosa de riesgos legales, sociales y ambientales, así como la adopción de medidas preventivas que aseguren el respeto por las comunidades, el territorio y el patrimonio público.

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Por último, la carta pide a la Junta Directiva de Ecopetrol anteponer el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos y del interés general, los cuales deben prevalecer sobre cualquier interés contractual en particular.

Ecopetrol no se ha pronunciado sobre la carta ni ha emitido su posición a los señalamientos realizados por la fundación.