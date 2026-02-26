Economía

Alertan a Ecopetrol por la intención de ceder la operación de campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy

Este proyecto ha causado diversos comentarios de los actores del sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

26 de febrero de 2026, 4:00 p. m.
Ecopetrol busca ceder la operación de esos dos importantes campos.
Ecopetrol busca ceder la operación de esos dos importantes campos. Foto: ADOBE STOCK

En las horas de la tarde, una carta con destino al presidente Gustavo Petro y la junta directiva de Ecopetrol realizó una advertencia a la empresa de hidrocarburos por la intención de ceder la operación de los campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy.

Venezuela espera que el petróleo vuelva a ser su gran aliado para la reactivación económica.
Ecopetrol cuenta con diversos proyectos a nivel nacional y regional, por lo cual busca ceder la operación de dos campos claves. Foto: AFP

“El suscrito, en calidad de representante legal de la Fundación para el desarrollo social y sostenible Pensarte, identificada con NIT 830504227-1, organización que vela por la promoción y protección de los Derechos Humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario, se permite poner en conocimiento y alertar a la alta dirección de Ecopetrol, respecto de la intención de ceder la operación de los campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy”, destaca la carta.

https://www.semana.com/politica/articulo/gobierno-petro-descarto-por-ahora-que-ecopetrol-importe-gas-desde-venezuela-no-podra-ser/202609/

La fundación señala en primer caso que consideran jurídicamente preocupante que la empresa consolide alianzas estratégicas con compañías que, según detallan, han sido objeto de cuestionamientos públicos por su presunto historial socioambiental y por denuncias que son de público conocimiento relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos humanos.

“Sin que lo anterior implique prejuzgamiento alguno, tales antecedentes imponen un deber especial de diligencia a Ecopetrol, en su condición de sociedad de economía mixta con participación mayoritaria estatal y administradora de recursos estratégicos de la Nación, debiendo garantizar la observancia de estándares constitucionales, legales y convencionales en materia de derechos humanos y protección ambiental, y de los territorios de las comunidades indígenas”, complementa la carta.

Empresas

Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que formalizará más de 33.000 empresas: las cifras para 2026

Empresas

Bancolombia dice que ya arregló falla en servicios bancarios: reporta normalidad y anuncia compensación por la situación

Empresas

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Empresas

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Empresas

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Empresas

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Política

Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

Confidenciales

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Empresas

Reservas de petróleo de Ecopetrol registraron aumento en 2025: sumaron 300 millones de barriles

ECOPETROL
Ecopetrol no se ha pronunciado sobre la carta emitida por la fundación. Foto: Semana / Getty Images

La fundación hace un llamado a Ecopetrol en representación de organizaciones que velan por la defensa de los derechos humanos, pueblos indígenas; además, solicitan que, previo a la celebración de este tipo de contratos con empresas que enfrenten cuestionamientos de esta naturaleza, se adelante una evaluación rigurosa de riesgos legales, sociales y ambientales, así como la adopción de medidas preventivas que aseguren el respeto por las comunidades, el territorio y el patrimonio público.

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Por último, la carta pide a la Junta Directiva de Ecopetrol anteponer el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos y del interés general, los cuales deben prevalecer sobre cualquier interés contractual en particular.

Ecopetrol no se ha pronunciado sobre la carta ni ha emitido su posición a los señalamientos realizados por la fundación.

Más de Empresas

x

Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que formalizará más de 33.000 empresas: las cifras para 2026

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.

Bancolombia dice que ya arregló falla en servicios bancarios: reporta normalidad y anuncia compensación por la situación

VII Congreso Iberoamericano CEAPI JORNADA MUJER, EMPRESA Y LIDERAZGO EN IBEROAMÉRICA

Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice qué pasará con la quincena de millones de personas: “Plan B”

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app

Bancolombia amanece caído otra vez: sus servicios no están disponibles y hay preocupación por pago de la quincena

Plásticos de un solo uso

El impuesto al plástico de un solo uso que tomó por sorpresa a los importadores. Muchos no estaban preparados

Cadena de gimnasios Smartfit

La cadena de gimnasios SmartFit cambia de dueños

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Mangostino

SIC declaró protección frente a denominación de origen “Mangostino de Mariquita”: esta es la razón

Noticias Destacadas