CONFIDENCIALES

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Ricardo Rodríguez, representante de los gobernadores en la junta directiva, le formuló preguntas decisivas a Roa.

Redacción Confidenciales
21 de febrero de 2026, 2:08 a. m.
Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Semana

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha logrado sostenerse en el cargo pese a que la Fiscalía le imputará cargos en marzo próximo por tráfico de influencias tras la compra y remodelación de su apartamento, en el norte de Bogotá, y la financiación irregular de la campaña.

Ricardo Roa: los reparos de la Procuraduría a la Fiscalía por archivar investigación contra el presidente de Ecopetrol

SEMANA conoció que el presidente de la empresa vivió 48 horas decisivas esta semana por una sesión, casi permanente, de la junta directiva. Ricardo Rodríguez, uno de los integrantes y representante de los gobernadores, se convirtió en la piedra en el zapato contra Roa y le formuló 16 preguntas clave. Una de ellas fue: ¿sus investigaciones penales le quitarán tiempo para presidir la compañía?

