Reservas de petróleo de Ecopetrol registraron aumento en 2025: sumaron 300 millones de barriles

Estos fueron los datos del informe de la petrolera al cierre del 2025.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 1:40 p. m.
Así quedaron las cifras de reservas de petróleo de Ecopetrol para 2025
Así quedaron las cifras de reservas de petróleo de Ecopetrol para 2025

Ecopetrol es una de las empresas más importantes del país y la principal petrolera, con más del 80 % de participación accionaria del Estado. Sin embargo, la compañía ha enfrentado varios problemas con sus reservas de petróleo, tras una fuerte caída en las actividades de exploración, cambios administrativos y una política gubernamental enfocada en la transición energética.

En su más reciente informe, la empresa indicó que, al cierre de 2025, alcanzó reservas probadas netas por 1.994 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE). Estas cifras representan un aumento del 2,7 % frente a 2024 y una vida media de reservas de 7,8 años para el grupo.

Para 2025, se prevé una caída en las utilidades de Ecopetrol superior al 30 por ciento.
Así quedaron las cifras de reservas de petróleo de Ecopetrol para 2025.

Uno de los indicadores que mostró mejor comportamiento en el informe es el Índice de Reposición de Reservas (IRR), que registró 121 %, el nivel más alto de los últimos cuatro años.

Es importante tener en cuenta que durante el año se registraron caídas en los precios internacionales del petróleo. La referencia Brent promedió 68 dólares por barril. En 2024, el precio promedio había sido de 79 dólares por barril, es decir, 10 dólares más.

Además, la empresa detalló en su informe que la incorporación de reservas se dio gracias a proyectos de recobro mejorado y a ajustes operativos en campos estratégicos. Entre estos se encuentran Castilla y Chichimene, así como la optimización de los proyectos de Rubiales y La Cira-Infantas.

También indicaron que otro de los aspectos que permitieron el incremento de las reservas fue la materialización de acuerdos contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Ecopetrol acciones
Así quedaron las cifras de reservas de petróleo de Ecopetrol para 2025.
El análisis de BTG Pactual indica que esta incorporación se dio tras un cambio regulatorio en la metodología del pago de regalías en algunos campos, que pasó de realizarse en especie (barriles) a efectivo (dinero).

Señalan que, de no haberse hecho ese ajuste, el índice de reposición de reservas no habría sido de 121 %, sino de 80 %. Es decir, no se habría cumplido la meta de reemplazar la totalidad de la producción.

BTG Pactual, Brasil. Europa Press. (Foto de ARCHIVO)
Así quedaron las cifras de reservas de petróleo de Ecopetrol para 2025. Este fue el concepto de BTG Pactual.

