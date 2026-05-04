Ecuador decreta toque de queda ante ola de violencia: ciudadanos de varias zonas no podrán salir después de las 11 de la noche

Ante la ola de violencia que se ha registrado en distintas zonas de Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa decretó toque de queda en varios puntos. Desde este domingo, 3 de mayo, los ciudadanos no pudieron salir a la calle a partir de las 11:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana.

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El objetivo es mejorar la seguridad en el territorio ecuatoriano y aumentar la lucha contra los grupos criminales que están sembrando terror. Por lo mismo, las Fuerzas Armadas reforzaron sus dispositivos y establecieron puntos en las zonas en las que está rigiendo esta medida.

Los sitios en los que estará activo el toque de queda son las provincias de Pichincha (donde está Quito), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

La idea, de acuerdo con el decreto emitido, es “reducir la exposición de la población en horarios de mayor incidencia delictiva, mitigar el riesgo de daños colaterales en escenarios operacionales de alta peligrosidad, optimizar el control territorial del Estado, y fortalecer la eficacia de las operaciones conjuntas del Bloque de Seguridad en la contención y desarticulación de las estructuras criminales”.

Uniformados se desplegaron por las calles para vigilar el toque de queda en las distintas zonas. Foto: AFP

No obstante, es importante precisar que también existen algunas excepciones a esta nueva regla, ya que podrán circular las personas que tengan oficios relacionados con la atención en salud, emergencias, abastecimiento, servicios estratégicos y actividades laborales esenciales.

El toque de queda, según informó el gobierno de Noboa, se extenderá hasta el próximo 18 de mayo, fecha en la que muy seguramente se analizará el impacto de la medida para decidir cuál será el siguiente paso en esta lucha contra la violencia.

Esta es la segunda ocasión en la que el Ejecutivo ecuatoriano implementa esta medida, ya que la primera estuvo vigente entre el 5 y el 30 de marzo en varias provincias.

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Durante estas fechas, según cifras oficiales, se logró una reducción del 28 % de los homicidios a nivel nacional. Además, más de 1.000 personas fueron capturadas, aunque muchas de estas detenciones se dieron por violar la medida de restricción.

Cabe recordar que en Ecuador rige desde 2024 el estado de ‘conflicto armado interno’, con el que el presidente Noboa pretende enfrentar el crimen organizado, catalogando a este tipo de organizaciones criminales como grupos terroristas.

La medida del toque de queda se tomó para combatir la violencia que se ha registrado en los últimos días. Foto: AFP

Pese a todo esto, el país ecuatoriano cerró 2025 con récord de homicidios, unos 9.300, según cifras oficiales.