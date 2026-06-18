Líder de banda criminal fue asesinado a tiros en pleno aeropuerto de Ecuador

El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil, informó el ministro de Interior, John Reimberg. El funcionario del gobierno ecuatoriano identificó al fallecido como Carlos Suástegui, cabecilla de la banda de Las Águilas, brazo armado de la temida agrupación criminal Los Choneros, la más importante del país.

El crimen ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción por el incremento sostenido de la violencia en 10 de las 24 provincias del país. La medida incluye a Guayas, de la que Guayaquil (suroeste) es capital y donde se ha vuelto uno de los focos de inseguridad y violencia dentro de la nación.

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“¡Ayuda, ayuden a mi papá!”, se escucha gritar a un joven que abraza a una persona, según videos difundidos en redes sociales que se hicieron virales en cuestión de horas. También se observa otro cuerpo tendido en uno de los accesos del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El Ministerio de Interior del gobierno del presidente Daniel Noboa no ha entregado un balance de heridos por el ataque ocurrido hacia las 18:00 horas locales.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, identificó al fallecido como Carlos Suastegui, líder de la banda Las Águilas, brazo armado del temido grupo criminal Los Choneros. Foto: AFP

Suástegui era considerado un delincuente de “alto riesgo” y un “objetivo criminal priorizado” por las autoridades e investigado por asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas, señaló el ministro en su cuenta de X.

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Policías y guardias del aeropuerto detuvieron a dos adolescentes, de 15 y 16 años. “En el lugar se incautaron dos armas de fuego”, informó Reimberg. “Al escuchar los estruendos de bala, que fueron unos ocho o 10, nos asustamos; los policías nos sacaron”, dijo al canal TC Televisión un hombre que debía tomar un vuelo a Quito.

Miembros del ejército y de la seguridad del aeropuerto custodian el exterior de la zona de llegadas internacionales tras el abatido a tiros de un líder de una banda criminal. Foto: AFP

En las afueras del aeropuerto, decenas de pasajeros buscaban información sobre los vuelos que debían abordar. Otros esperaban noticias de amigos y familiares que llegaban al principal aeropuerto del país. De acuerdo con las autoridades de Guayaquil, la terminal aérea está operativa. Sin embargo, “el acceso y la salida de las instalaciones permanecerán restringidos de manera temporal”.

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Guayaquil es foco de la violencia del crimen organizado que siembra el terror en el Ecuador, siendo incluso considerado uno de los más peligrosos de toda Latinoamérica. El vecino país cerró 2025 con una tasa récord de homicidios de 50,9 por cada 100.000, todo en medio de la crisis de seguridad que vive la nación desde hace años.

Con información de AFP.