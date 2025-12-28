Masacre a plena luz del día en playa turística de Ecuador: seis muertos y una bebé entre las víctimas

Seis personas, incluida una bebé de unos dos años, murieron el domingo frente a una playa turística en el suroeste de Ecuador durante un ataque armado con fusiles que dejó además tres heridos, informó la policía.

El tiroteo ocurrió en Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas, en medio de una ola de violencia este fin de semana que deja al menos nueve muertos en la ciudad, según la prensa local.

La masacre ocurrió en un lugar turístico bastante concurrido. Foto: Getty Images

Cerca de las 9 de la mañana locales, varios hombres armados con fusiles automáticos, que se trasladaban una camioneta y dos motocicletas, llegaron al malecón de la ciudad y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban allí.

Seis personas murieron y otras tres resultaron heridas, dijo a medios el coronel William Acurio, comandante de la policía en la zona. Entre las víctimas hay una bebé de “aproximadamente dos años”, agregó. Tras los disparos, los atacantes “se dieron a la fuga”, agregó el coronel.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: getty images

La policía aún investiga sus paraderos y las circunstancias del tiroteo. Una de las motocicletas con las que se llevó a cabo el ataque fue hallada abandonada por las autoridades. Las primeras indagaciones apuntan a “disputas internas entre estructuras delictivas”, aseguró la policía en un comunicado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado y declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias. Pero a casi dos años de la militarización del país, la violencia no cesa.

Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque. Foto: Getty Images

Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos. En los últimos años, se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.

De acuerdo con los reportes locales, Manabí sufrió su año más violento por, entre otras cosas, la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Otros factores que han afectado la violencia son las guerras territoriales entre los grupos narcotraficantes Los Choneros y Los Lobos.

