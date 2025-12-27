Nación

Cancillería confirma que Rumichaca será el único paso internacional habilitado entre Colombia y Ecuador

La cartera aseguró que se mantiene diálogo permanente y fluido con las autoridades del país vecino.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 5:08 p. m.
Puente Internacional de Rumichaca conecta las ciudades de Ipiales Colombia y Tulcán Ecuador. Foto: Guillermo Torres / Semana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que, a través de una nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, se le informó al país que a partir del 24 de diciembre de 2025 se mantendrá habilitado el paso internacional de Rumichaca como único paso entre ambos países.

De acuerdo con la Cancillería, el paso está habilitado y continuará operando para tránsito de personas, vehículos y carga.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia precisa que el paso fronterizo del Puente Internacional de Rumichaca continúa operando, permitiendo el tránsito regular de personas, vehículos y carga conforme a los controles y protocolos establecidos por las autoridades competentes de ambos países", manifestó Colombia en un comunicado de prensa.

La cartera del Gobierno del presidente Gustavo Petro respondió a la nota verbal del Gobierno de Ecuador, “reafirmando el compromiso del Gobierno de Colombia por mantener un diálogo permanente y fluido con las autoridades del vecino país, con el fin de asegurar la dinámica habitual de todos nuestros pasos fronterizos, en beneficio de las comunidades de los dos países”.

La Cancillería aseguró que se mantendrá un “seguimiento constante a la situación y permanecerá en coordinación con las autoridades colombianas”, con el fin de mantener informada a la opinión pública y a los connacionales ante cualquier novedad.

Rumichaca es hoy el único paso terrestre plenamente habilitado para el tránsito internacional regular entre Colombia y Ecuador, con control migratorio, aduanero y de seguridad permanente.

Aunque existen otros cruces fronterizos en zonas como Putumayo y Nariño, estos no operan como pasos internacionales formales para viajeros y, en algunos casos, están restringidos a dinámicas locales o comerciales específicas.

La medida fue informada por Ecuador el mismo 24 de diciembre, también restringiendo la entrada y salida de Perú a un solo paso internacional.

En el caso colombiano, el paso mencionado se encuentra en Nariño, y es el punto principal del tránsito binacional. En Perú, el paso habilitado conecta la región ecuatoriana El Oro con el departamento de su vecino Tumbes.

