Ecuador anunció este miércoles, 24 de diciembre, que únicamente está habilitado un paso fronterizo con sus vecinos Colombia y Perú, por “razones de seguridad nacional”, de acuerdo con el comunicado del Gobierno ecuatoriano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador compartió en sus redes sociales un informe que indica que la medida entra en vigor desde este miércoles, pese a que no especifica cuándo acaba la orden.

Así, corresponde con las fechas navideñas y el viaje de cientos de personas que cruzan las fronteras para reunirse con sus familias y seres queridos.

La única frontera con Colombia habilitada es la de Nariño. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que, a partir del 24 de diciembre del 2025, se mantendrán habilitados únicamente los pasos internacionales de Rumichaca (Centro Nacional de Atención Fronteriza) en la frontera con Colombia”, se lee en la decisión compartida en X este día.

Así mismo, se habilita “Huaquillas (Centro Binacional de Atención Fronteriza y puente internacional) en la frontera con Perú”, agrega.

La decisión “ha sido oportunamente informada a los Gobiernos de Colombia y Perú”, asegura el comunicado de la cancillería.

A partir del 24 de diciembre Rumichaca y Huaquillas serán los únicos pasos internacionales en las fronteras norte y sur del país.

Por lo anterior, en caso de que alguien requiera cruzar por tierra desde estos dos países hacia Ecuador, solo podrá hacer uso de los pasos mencionados.

En el caso colombiano, el paso mencionado se encuentra en Nariño, y es el punto principal del tránsito binacional. En Perú, el paso habilitado conecta la región ecuatoriana El Oro con el departamento de su vecino Tumbes.

Desde el 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un estado de “conflicto armado interno”. La decisión busca fortalecer las operaciones de las autoridades en contra de las bandas criminales, que el Gobierno ha señalado de “terroristas”.

La decisión entra en vigor desde el 24 de diciembre. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los últimos años, el país latinoamericano ha enfrentado una escalada de la violencia. Incluso, Ecuador se encuentra encabezando la lista de mayor cantidad de homicidios en un año, con los datos recopilados de todo el hemisferio sur del continente.

“Las autoridades peruanas han entablado contacto con sus contrapartes ecuatorianas con el objetivo de adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”, respondió el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ante la situación.

“El Gobierno del Perú reafirma su mejor disposición para cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes”, agregó en el comunicado.