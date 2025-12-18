Deportes
Tragedia en Ecuador: fue asesinado Mario Pineida, excompañero de Jhon Arias en Fluminense
Conmoción en el vecino país por la muerte del experimentado futbolista que pertenecía a la plantilla del Barcelona SC.
18 de diciembre de 2025, 1:39 p. m.
Policías custodian la escena del crimen donde murió Mario Pineida. Foto: Getty Images
