Estados Unidos enviará tropas a este país latinoamericano en medio de una “operación temporal” contra el narcotráfico

Estados Unidos envió militares a Ecuador para una “operación temporal” contra el narcotráfico dentro de la estrategia bilateral de seguridad, informó el miércoles la embajada de ese país en Quito.

El arribo de tropas estadounidenses a Ecuador se da en medio de los ataques militares de Washington en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas que, desde septiembre, dejan al menos 95 muertos.

En un mensaje en redes sociales, la embajada dio “la bienvenida” este miércoles al personal de la Fuerza Aérea estadounidense “para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”, sin precisar la cantidad de militares involucrados ni el tiempo que permanecerán en este país sudamericano.

“La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, agregó.

En noviembre, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa perdió un referendo con el que promovía el retorno de bases militares extranjeras a su país, como la que Estados Unidos tuvo por una década, hasta 2009, en una instalación de la Fuerza Aérea en Manta.

El mandatario planea endurecer su combate al crimen organizado con el apoyo de Washington, del que es uno de los principales aliados en la región.

El Gobierno ecuatoriano no ha comentado todavía sobre la llegada del contingente militar estadounidense. Washington y Quito mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar.

“Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana”, indicó la legación.

Estados Unidos mantiene con varios países un Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (Sofa, por sus siglas en inglés), que regula el marco legal, las responsabilidades y derechos de su personal militar cuando se encuentra bajo una jurisdicción extranjera.

Cooperación Militar y Operativa

Entre julio y agosto de 2025, Estados Unidos y Ecuador firmaron acuerdos para compartir información biométrica de terroristas y pandilleros, así como para desplegar oficiales de enlace que coordinen investigaciones criminales por un periodo inicial de 18 meses.

Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista transnacional y creó la operación Lanza del Sur, en la que está orquestando un despliegue masivo del Ejército estadounidense en el Caribe. Entre los aliados estratégicos de Estados Unidos, Ecuador apoya y participa activamente en las dinámicas de seguridad regional lideradas por Donald Trump y su gobierno.

