El programa de conectividad gratuita de la Alcaldía de Bogotá continúa su expansión territorial y llegó a la localidad de Tunjuelito, donde se proyecta beneficiar a más de 2.000 hogares con acceso a internet de fibra óptica, según informó la Secretaría de Integración Social.

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La iniciativa hace parte de “Conexión Social, Bogotá me conecta”, una estrategia desarrollada en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que ya alcanza a más de 51.000 hogares conectados en distintas zonas de la ciudad.

Entre las localidades priorizadas se encuentran San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

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Internet de Bogotá Foto: Integración Social

De acuerdo con la administración distrital, el programa no se limita al acceso a internet, sino que incorpora componentes de acompañamiento social, formación digital y procesos de integración comunitaria, con énfasis en población joven.

Durante una visita al barrio Isla del Sol, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que la expansión del servicio busca impactar a sectores vulnerables.

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Internet de Bogotá Foto: Integración Social

“Llevamos 51.000 hogares conectados con este programa en Bogotá y llegamos a la localidad de Tunjuelito, para que fluyan las oportunidades”, afirmó el funcionario, quien también destacó que la estrategia se articula con otras políticas sociales como atención a la primera infancia e Ingreso Mínimo Garantizado.

Por su parte, el presidente de ETB, Diego Molano, aseguró que la conexión por fibra óptica permite integrar a miles de personas a la infraestructura digital de la ciudad y ofrecer un servicio de mayor calidad.

Secretario de Integración Social, Roberto Angulo Foto: Secretaría de Integración Social

Según indicó Molano, esta conectividad facilita el acceso a herramientas que pueden incidir en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El programa está dirigido a hogares de estratos 1 y 2 que estén clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén y que se encuentren dentro de las zonas con cobertura técnica de ETB. La inscripción no tiene costo y debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por la iniciativa.

Secretario de Integración Social, Roberto Angulo Foto: Alcaldía de Bogotá

Con la inclusión de Tunjuelito, la administración distrital amplía el alcance de su estrategia de conectividad en sectores con menores niveles de acceso a servicios digitales.