Cuando se habla de turismo, lo primero que viene a la mente es aprovechar al máximo el día para ver con claridad paisajes, fauna y flora. Sin embargo, hay personas que últimamente han encontrado un gusto particular por el turismo nocturno.

¿Qué es el nocturismo y en qué destinos de Colombia se puede vivir esta experiencia?

Esta tendencia, llamada nocturismo, consiste en buscar y realizar actividades, excursiones y exploraciones después en horas de la noche o cuando empieza a caer el atardecer.

Algunas de las actividades que son preferidas por los turistas son: observación de estrellas, safaris nocturnos, caminatas guiadas, entre otras como observación de auroras boreales.

Hay varios lugares en el mundo que los turistas escogen para hacer ese plan, pero para no ir tan lejos, Panamá ofrece esta experiencia, y lo que más destaca es sobre todo las playas que brillan en la oscuridad.

Atardecer en Bocas del Toro, Panamá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los lugares que más destaca de Panamá para realizar este plan se encuentra ubicado en Bocas del Toro.

En este mar, los turistas pueden apreciar cómo el agua brilla en la oscuridad gracias a microorganismos bioluminiscentes. Debido a esto, el agua solamente con el roce de la mano, con una brazada al nadar o con el paso de un bote, puede reflejar destellos azules.

Los turistas que visiten Panamá y que disfruten de hacer inmersiones tienen la opción de hacerlo en dos océanos durante un mismo viaje.

Si es en el Caribe, las personas que buceen pueden encontrarse con pulpos, langostas y corales fluorescentes; mientras que en el pacífico, en especial en el Parque Nacional Coiba, la experiencia se complementa al realizar el avistamiento de fauna marina de mayor tamaño.

En cuanto a las personas que disfrutan la fauna, pueden asistir al Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, pues en temporada durante los meses julio a noviembre, se da una “arribada”, que es un evento donde miles de tortugas golfinas emergen del mar para anidar en la arena.

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La experiencia de nocturismo no se queda en esto solamente, pues también se puede realizar un safari bajo las estrellas con la selva despierta en parques nacionales como Soberanía, Portobelo e Isla Bastimentos.

En estos safaris, que son guiados por expertos, los visitantes pueden ver especies que es muy complicado ver durante el día, como los perezosos, los monos nocturnos, kinkajúes y caimanes.