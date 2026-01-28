¿Qué es el nocturismo y en qué destinos de Colombia se puede vivir esta experiencia?

Las tendencias en turismo cambian de forma permanente, dado que los viajeros quieren vivir experiencias diferentes y alejarse de los sitios turísticos saturados. Así las cosas, una de las nuevas modalidades es el nocturismo o turismo nocturno, que surge como una forma de conocer destinos desde otra perspectiva.

Por esta razón, muchos turistas ahora miran la noche con otros ojos, por lo que las horas nocturnas dejan de ser sinónimo de rumba, para vivir otros momentos y planes diferentes en ambientes distintos.

Si bien pueden ser los mismos destinos a los que muchas personas van, lo cierto es que la noche ofrece lo que a veces falta de día: un clima más agradable en temporada, menos aglomeraciones y una atmósfera diferente.

Por ello, están tomando fuerza actividades como recorridos por centros históricos iluminados, rutas gastronómicas, visitas culturales, miradores y otros planes como observación de estrellas o caminatas nocturnas en entornos seguros.

Panorámica de Medellín de noche. Foto: Getty Images

De acuerdo con María Carolina Padilla, country manager de la plataforma de reservas turísticas Civitatis, las nuevas formas de viajar están impulsando un turismo de 24 horas, por lo que destinos que antes se pensaban para disfrutarse solo de día hoy también se viven al llegar la noche. Estas son algunas de las opciones para vivir esta experiencia en Colombia.

Planes de nocturismo en Colombia

Tour nocturno por los miradores de Medellín: Este es un plan que permite ver la ciudad desde sus mejores ángulos. Se puede iniciar con el mirador El Zarzal y Las Palmas, seguir al parque UVA Nuevo Occidente y culminar el recorrido en el Pueblito Paisa.

Tour del plancton luminiscente por Barú: Para vivir una experiencia de naturaleza diferente, Playa Blanca es el escenario perfecto. Allí es posible nadar y ver cómo el mar se ilumina con cada movimiento.

Tour nocturno por Bogotá: Una ruta para enamorarse de la Bogotá iluminada, según Civitatis es iniciar en Usaquén y continuar por el Parque 93 y la Zona Rosa, para luego ir al mirador La Calera, que ofrece una gran vista panorámica, y terminar en la Zona G de Chapinero.

En un plan nocturno por Bogotá no debería faltar Usaquén. Foto: Getty Images

Crucero VIP en Cartagena: Este plan inicia en el muelle de La Bodeguita, donde los viajeros embarcan para navegar durante dos horas por la bahía, apreciando a la Heroica iluminada. El recorrido se extiende hasta Bocagrande.

Senderismo nocturno por el Amazonas (Leticia): Para quienes quieren disfrutar de la selva de noche, Amazonas es un lugar ideal. A lo largo del recorrido, es posible observar fauna nocturna como ranas, búhos y micos, mientras se conocen historias y tradiciones del territorio.

Diferentes encuestas realizadas por plataformas dedicadas a la actividad turística indican que los viajeros ahora expresan el interés en disfrutar de otras experiencias nocturnas, como safaris y observación de estrellas.

Análisis realizados por la plataforma Booking indican que, más allá de los gustos, hay otras razones que han motivado el crecimiento de esta tendencia. Por ejemplo, un alto porcentaje de los viajeros busca evitar las altas temperaturas diurnas, así como también ha ganado relevancia el hecho de no querer exponerse al sol, lo que hace que las actividades nocturnas sean una opción más saludable y atractiva.