Estas serán las principales tendencias del turismo global en 2026

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) señaló que las tendencias del turista global evidencian que en este 2026 los viajes estarán marcados por “la espontaneidad, la búsqueda de la satisfacción personal y dependerán menos de los periodos estacionales”.

“Según los estudios más recientes, se consolida la preferencia por viajes asociados a la calma, naturaleza y experiencias sensoriales. El 80% de los viajeros está abierto a experiencias de bienestar, el 71% se interesa por destinos románticos, el 69% prioriza alojamientos en contacto con la naturaleza y la gastronomía local, el 47% considera viajes espirituales y el 25% busca vacaciones tranquilas”, dijo Anato.

Asimismo, “el 67% de los turistas tomará decisiones por impulso y el 75% viajará como una forma de recompensa personal, evitando fechas pico. Esto refleja un cambio hacia un viajero menos condicionado por el cambio de las temporadas convencionales y más enfocado en experiencias significativas”.

“En Colombia este comportamiento encuentra un escenario favorable, ya que la ausencia de estaciones climáticas permite una oferta turística sólida durante todo el año y facilita los viajes fuera de las temporadas tradicionales. Lo anterior también se evidencia en los resultados de 2025, pues entre enero y octubre el tráfico aéreo internacional creció 7,3% y la llegada de visitantes extranjeros aumentó 4,3%, lo que refuerza un patrón de menor estacionalidad en la demanda”, puntualizó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Foto: Getty Images

Por otra parte, el viajero de 2026 integra el consumo consciente y la tecnología en su experiencia. El 68% planea comprar souvenirs, inclinando su preferencia en recuerdos gastronómicos y sostenibles. Además, más de la mitad está abierta al uso de tecnología, robots o inteligencia artificial durante el viaje. Este panorama resalta la importancia de continuar fortaleciendo una oferta turística más personalizada, innovadora y de mayor valor agregado.

“Sabemos que nuestro sector está en constante transformación, impulsado tanto por las dinámicas globales, como por el cambio en las preferencias de los viajeros. Por ello, las Agencias de Viajes del país se adaptan permanentemente y ya vienen comercializando productos alineados con las nuevas motivaciones de los turistas”, expresó la dirigente de Anato.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), Bogotá cerró el 2025 con cifras históricas que reafirman su liderazgo turístico en América Latina y su creciente posicionamiento a nivel global.

La entidad explicó que estos resultados fueron confirmados por el Observatorio de Turismo de la ciudad, el cual reportó un récord sin precedentes en la llegada de visitantes internacionales, un impacto económico de gran magnitud y elevados niveles de satisfacción entre los viajeros. De acuerdo con la Gran Encuesta de Viajeros 2025-I, la experiencia en Bogotá obtuvo una calificación de 82,8 sobre 100.

En cuanto al flujo de turistas, 2025 marcó un gran punto de inflexión, al superar los 1,7 millones de visitantes internacionales, una cifra que consolida a la capital como el principal destino internacional del país y fortalece su posicionamiento como hub turístico y de conectividad en América Latina.