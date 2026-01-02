A un poco más de dos horas de Tunja, en la provincia de Neira, se encuentra Garagoa, un municipio al que se le conoce como la ‘sultana del Valle de Tenza’ por ser la población de mayor jerarquía en la región, según información de la Alcaldía Municipal.

Se trata de una tierra acogedora por su clima, sus paisajes y su gente amable. Su nombre en lengua chibcha significa ‘detrás del cerro’ y es un destino en el que sus habitantes se dedican principalmente a la producción agrícola y ganadera, empleando tecnologías limpias y sostenibles.

Allí se produce maíz, yuca, papa, arracacha, plátano, arveja, fríjol, ahuyama, tomate y hortalizas. Además, fique, café y caña de azúcar que abastece el consumo de miel, panela, “guarapo” y chicha.

En cuanto a los frutales, en estas tierras se produce mango, chirimoya, naranja, aguacate, piña, mandarina, papaya, maracuyá y guayaba.

En Garagoa, Boyacá, hay diversidad de atractivos turísticos. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Es un territorio en el que los viajeros se encuentran con varios sitios de interés que vale la pena conocer. Allí se puede hacer turismo de naturaleza, cultural y religioso, además de degustar de una rica gastronomía.

Sitios de interés

En este municipio boyacense los viajeros pueden visitar la Reserva Natural El Secreto, un rincón mágico que alberga paisajes de montaña y una rica biodiversidad, tanto en flora como en fauna.

De acuerdo con información de Procolombia, en este lugar sus senderos ecológicos se mezclan entre árboles nativos, helechos y orquídeas; creando un entorno perfecto para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Además, es el hábitat de especies emblemáticas como el cusumbo, el venado soche, el armadillo y el oso de anteojos.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que en Garagoa, los turistas también encuentran el Alto de Santa Bárbara y la Reserva Mundo mágico de Paluwala.

Monumento Mamapacha, Garagoa, Boyacá. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Dados sus encantos naturales, este municipio es un buen destino para el avistamiento de aves como el Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera) y el Águila Crestada (Spizaetus isidori). Según Procolombia, en esta región cerca de 200 especies de aves son residentes y se pueden observar durante todo el año.

Para quienes prefieren los temas culturales e históricos, en Garagoa está la Catedral de la Diócesis de Garagoa, la Casa de la cultura Julio Roberto Gómez, la Sala arqueológica Julio Roberto Gómez y el Hospedaje Rural El refugio de Mamapacha

En el parque principal se erige un monumento dedicado a Mamapacha, la diosa de la tierra según la mitología local. La leyenda cuenta que, en tiempos de sequía, Mamapacha ordenaba sacrificios para hacer brotar manantiales, dando origen a fuentes hídricas como la Laguna de Mundo Nuevo y las quebradas La Colorada y Quigua. Gracias a esta leyenda, se realizó el monumento que, además de adornar el parque, conecta a los visitantes con la rica herencia cultural del municipio.