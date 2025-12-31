El pequeño municipio boyacense rodeado de ríos, cascadas y cuevas, un paraíso entre montañas perfecto para aventureros

Con un total de 123, Boyacá es el segundo departamento del país con mayor número de municipios, lo que les da a los viajeros muchas posibilidades para escoger y disfrutar de su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica.

Esta región colombiana ha ganado relevancia por su tranquilidad y lo acogedor de sus destinos que llaman la atención de propios y foráneos por las múltiples posibilidades de vivir experiencias únicas.

Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

Hay unos muy conocidos como Villa de Leyva, Ráquira, Iza, Tibasosa, Tunja o Duitama, que llaman la atención de los turistas, pero también se encuentran otros que destacan por su amplia oferta que vale la pena conocer.

Chitaraque para los amantes de la aventura

Uno de ellos es Chitaraque, ubicado en la provincia de Ricaurte, a dos horas y media de Tunja, capital del departamento. Según la Secretaría de Turismo de Boyacá, se caracteriza por tener un clima agradable y perfecto para pasar unos días de descanso.

Chitaraque es un destino para no perderse en un viaje por Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Es un lugar ideal para el turismo de naturaleza, pues en sus tierras los viajeros se encuentran con cascadas, ríos, cavernas y senderos para realizar caminatas.

Cuevas y cavernas

Uno de los atractivos que llama la atención es cueva Rubio, que está ubicada entre las veredas de Páramo y Palmichal, donde se pueden practicar actividades como espeleísmo y vivir otras experiencias con mucha adrenalina.

Para los amantes de la aventura y la naturaleza también está la cascada Armerito, con una caída de agua de más de 30 metros de altura, en donde se puede realizar canyoning. Este lugar está rodeado de naturaleza y también permite realizar avistamiento de aves. A esta se suma Laja Blanca, otra caída de agua que está ubicada a tan solo 15 minutos del casco urbano del municipio. Su altura es de 80 metros.

Un atractivo más es la gruta La Nariz, un lugar desde donde se puede apreciar un hermoso mirador de 180 grados, permitiendo contemplar el territorio de Chitaraque y varias de sus veredas, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Este es un destino tranquilo y lleno de naturaleza en Boyacá, que vale la pena visitar. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

También están la caverna del Perico, un espacio con una extensión de 200 metros en donde se encuentra un segundo piso, cuyo lúgubre silencio se interrumpe por el sonido del agua que recorre las entrañas de este maravilloso lugar, y la Caverna el Cojo Bernal, cuya formación rocosa muestra la inmensidad de la cordillera de los Andes Orientales y conecta con la naturaleza mientras se conoce sobre el mito del cojo Bernal.

De igual forma, otro plan para disfrutar en este municipio boyacense es la ‘Ruta AgroTurística Chitaraque con Aroma de Panela’, que está diseñada con el fin de dar a conocer y difundir el proceso agroindustrial de la caña panelera. Este recorrido apunta a valorar la autenticidad, fortalecer la identidad, recuperar las tradiciones, rescatar la esencia del campo y consolidar los saberes como patrimonio inmaterial para propios y visitantes.

En cuanto a su gastronomía, esta se basa en la panela, los chorizos y el piquete, entre muchas otras delicias que los viajeros pueden disfrutar en este destino especial.