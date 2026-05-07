No es el ceviche: este es el mejor plato del mundo que se creó en Latinoamérica y es un ícono de la cocina

La gastronomía se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo, no solo por su capacidad de representar la identidad de un país, sino también por el impacto turístico, económico y social que causa en cada nación.

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Por eso, los rankings internacionales de cocina han ganado una gran relevancia, ya que permiten visibilizar tradiciones culinarias y preparaciones que durante años no han tenido el reconocimiento que a lo mejor merecen.

Recientemente, América Latina volvió a llamar la atención internacional luego de que el Vori Vori, una preparación típica y cotidiana de Paraguay, fuera reconocido como uno de los mejores platos del mundo, según TasteAtlas.

Vori vori, sopa paraguaya. Foto: Getty Images

Este plato es una sopa, y se prepara a base de un caldo, que usualmente es de gallina, y en el se agregan pequeñas bolas de harina de maíz y también queso.

“Es un plato básico tanto en las zonas rurales como urbanas del país. Su origen se remonta al uso tradicional del maíz y las aves de corral en la cocina guaraní y, posteriormente, a prácticas culinarias mixtas documentadas en registros domésticos y relatos regionales de los siglos XVIII y XIX”, se lee en la descripción del sitio web de cocina.

Vori Vori Foto: Getty Images

A pesar de que es considerado un plato bastante sencillo y básico de la cocina, supera a platos de talla mundial como la pizza napolitana, de Italia y el ceviche, de Perú.

En este Top 10, que también tiene preparaciones europeas destacadas, esta no es la única preparación latinoamericana, pues también se pueden encontrar el arroz tapado de Perú en el séptimo puesto, y la quesabirria de México en el noveno lugar.

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De acuerdo a este mismo sitio web, en cuanto a ciudades, Lima se sitúa en el tercer lugar, mientras que Ciudad de México está en el puesto número 11, y además, la cocina brasileña está en el puesto número 17.

Este reconocimiento, que se da por la alta puntuación que tiene a nivel mundial en las plataformas, demuestra que las recetas más sencillas, aquellas que nacen en los hogares y forman parte de la cocina tradicional, también pueden alcanzar prestigio mundial gracias a su sabor, historia y valor cultural.