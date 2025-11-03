Gastronomía
Colombia, en los primeros lugares del mejor pan del mundo, según importante guía gastronómica; superó a países europeos
De acuerdo con el listado Tastle Atlas, este amasijo es considerado uno de los mejores del mundo.
El tradicional pandebono, símbolo de la gastronomía vallecaucana, acaba de conquistar un espacio destacado en el panorama culinario internacional. La reconocida guía Taste Atlas lo incluyó entre los mejores panes del planeta, ubicándolo en el cuarto lugar del ranking global.
Este reconocimiento pone a Colombia por encima de potencias históricas en la panadería, como Francia e Italia, naciones que tradicionalmente han dominado las listas internacionales.
Aunque no alcanzó el primer puesto a nivel global, el pandebono logró coronarse como el mejor pan de América Latina en 2025, superando a preparaciones típicas de Brasil, Chile y Perú.
Este logro consolida la reputación del Valle del Cauca como una de las regiones más emblemáticas en materia gastronómica y pone en alto la riqueza culinaria del país.
La distinción otorgada por Taste Atlas no solo celebra el sabor y la textura inconfundible del pandebono, sino también la herencia cultural que representa.
Este amasijo, elaborado con almidón de yuca, queso y huevo, se ha convertido en un emblema de identidad regional y ahora también en un orgullo internacional para Colombia.
Top 25 de los mejores panes, según Taste Atlas
- India: Naan de ajo y mantequilla.
- India: Amritsari.
- Malasia: Roti canai.
- Colombia: Pan de bono.
- India: Parotta.
- Portugal: Pan de Alentejo.
- India: Naan.
- Italia: Piadina Romagnola.
- Brasil: Pan de queso.
- Portugal: Bolo de caco.
- Italia: Focaccia Barese.
- Algeria: Mahjouba.
- Turquia: Çarsamba pidesi.
- Francia: Baguette.
- Italia: Focaccia.
- India: Paratha.
- Chile: Marraqueta.
- Marruecos: M’semen.
- Francia: Pain de campagne.
- Afganistan: Bolani.
- Ucrania: Pampushka.
- Singapur: Roti prata.
- Irán: Nan-e barbari.
- Italia: Focaccia alla Genovese.
- España: Pan gallego.
Hay una gran variedad de países en este listado de Taste Atlas, pero la nación que encabeza es India, y hace presencia en varias posiciones de la lista con una gran variedad de Naan y Parathas. Sin embargo, la sorpresa de este listado es la cuarta posición.
Para el año 2024, Colombia se ubicó en el primer lugar de esta lista, pues recibió una puntuación de 4.6 sobre 5 y le siguió conformando el Top 10 de ese año el Pão de Queijo de Brasil con 4.5, el Marraqueta de Chile y Bolivia con 4.4, el Pampushka de Ucrania con 4.4 igual, el pan de yuca y la almojábana también de Colombia con 4.4, el new york city bagels de Estados Unidos con 4.3, el pan de queso de Colombia con 4.3 y el pandesal de Filipinas con una puntuación de 4.1.