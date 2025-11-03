Suscribirse

Gastronomía

Colombia, en los primeros lugares del mejor pan del mundo, según importante guía gastronómica; superó a países europeos

De acuerdo con el listado Tastle Atlas, este amasijo es considerado uno de los mejores del mundo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
3 de noviembre de 2025, 11:27 p. m.
Concepto de pan
La gastronomía nacional es reconocida en el mundo. | Foto: Getty Images

El tradicional pandebono, símbolo de la gastronomía vallecaucana, acaba de conquistar un espacio destacado en el panorama culinario internacional. La reconocida guía Taste Atlas lo incluyó entre los mejores panes del planeta, ubicándolo en el cuarto lugar del ranking global.

Este reconocimiento pone a Colombia por encima de potencias históricas en la panadería, como Francia e Italia, naciones que tradicionalmente han dominado las listas internacionales.

El esponjoso y delicioso Pandebono fue reconocido internacionalmente por la firma Taste Atlas como el ‘Mejor pan del mundo’. El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, celebró la noticia y mandó un saludo y reconocimiento a todas las panaderías, locales y establecimientos que fortalecen la identidad caleña desde la gastronomía:, colocando este pan a los ojo del mundo. Si algo tiene potencial es la gastronomía
El esponjoso y delicioso Pandebono fue reconocido internacionalmente por la firma Taste Atlas como el ‘Mejor pan del mundo’. El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, celebró la noticia y mandó un saludo y reconocimiento a todas las panaderías, locales y establecimientos que fortalecen la identidad caleña desde la gastronomía:, colocando este pan a los ojo del mundo. Si algo tiene potencial es la gastronomía | Foto: Jorge Orozco

Aunque no alcanzó el primer puesto a nivel global, el pandebono logró coronarse como el mejor pan de América Latina en 2025, superando a preparaciones típicas de Brasil, Chile y Perú.

Este logro consolida la reputación del Valle del Cauca como una de las regiones más emblemáticas en materia gastronómica y pone en alto la riqueza culinaria del país.

Contexto: Según Tastle Atlas, esta salsa mexicana es considerada la mejor del mundo

La distinción otorgada por Taste Atlas no solo celebra el sabor y la textura inconfundible del pandebono, sino también la herencia cultural que representa.

Este amasijo, elaborado con almidón de yuca, queso y huevo, se ha convertido en un emblema de identidad regional y ahora también en un orgullo internacional para Colombia.

Top 25 de los mejores panes, según Taste Atlas

  • India: Naan de ajo y mantequilla.
  • India: Amritsari.
  • Malasia: Roti canai.
  • Colombia: Pan de bono.
  • India: Parotta.
  • Portugal: Pan de Alentejo.
  • India: Naan.
  • Italia: Piadina Romagnola.
  • Brasil: Pan de queso.
  • Portugal: Bolo de caco.
  • Italia: Focaccia Barese.
  • Algeria: Mahjouba.
  • Turquia: Çarsamba pidesi.
  • Francia: Baguette.
Pan / Panes / Diferentes tipos de pan
Variedad de panes. | Foto: Getty Images
  • Italia: Focaccia.
  • India: Paratha.
  • Chile: Marraqueta.
  • Marruecos: M’semen.
  • Francia: Pain de campagne.
  • Afganistan: Bolani.
  • Ucrania: Pampushka.
  • Singapur: Roti prata.
  • Irán: Nan-e barbari.
  • Italia: Focaccia alla Genovese.
  • España: Pan gallego.
Contexto: La lechona fue escogida como el mejor plato de carne del mundo por la más importante lista gastronómica internacional

Hay una gran variedad de países en este listado de Taste Atlas, pero la nación que encabeza es India, y hace presencia en varias posiciones de la lista con una gran variedad de Naan y Parathas. Sin embargo, la sorpresa de este listado es la cuarta posición.

Para el año 2024, Colombia se ubicó en el primer lugar de esta lista, pues recibió una puntuación de 4.6 sobre 5 y le siguió conformando el Top 10 de ese año el Pão de Queijo de Brasil con 4.5, el Marraqueta de Chile y Bolivia con 4.4, el Pampushka de Ucrania con 4.4 igual, el pan de yuca y la almojábana también de Colombia con 4.4, el new york city bagels de Estados Unidos con 4.3, el pan de queso de Colombia con 4.3 y el pandesal de Filipinas con una puntuación de 4.1.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Coronel (r) asesinó a su hijo y a su esposa en una pizzería repleta de clientes en Pasto: detalles de la tragedia en la que el exmilitar también murió

2. Colombia, en los primeros lugares del mejor pan del mundo, según importante guía gastronómica; superó a países europeos

3. Temblor en Colombia sacudió al país este lunes festivo 3 de noviembre: epicentro y magnitud

4. Sara Uribe se destapó sobre su soltería y explicó por qué no escoge pareja a la ligera: “Por decisión y no por necesidad”

5. Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pan

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.