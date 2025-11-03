El tradicional pandebono, símbolo de la gastronomía vallecaucana, acaba de conquistar un espacio destacado en el panorama culinario internacional. La reconocida guía Taste Atlas lo incluyó entre los mejores panes del planeta, ubicándolo en el cuarto lugar del ranking global.

Este reconocimiento pone a Colombia por encima de potencias históricas en la panadería, como Francia e Italia, naciones que tradicionalmente han dominado las listas internacionales.

El esponjoso y delicioso Pandebono fue reconocido internacionalmente por la firma Taste Atlas como el ‘Mejor pan del mundo’. El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, celebró la noticia y mandó un saludo y reconocimiento a todas las panaderías, locales y establecimientos que fortalecen la identidad caleña desde la gastronomía:, colocando este pan a los ojo del mundo. Si algo tiene potencial es la gastronomía | Foto: Jorge Orozco

Aunque no alcanzó el primer puesto a nivel global, el pandebono logró coronarse como el mejor pan de América Latina en 2025, superando a preparaciones típicas de Brasil, Chile y Perú.

Este logro consolida la reputación del Valle del Cauca como una de las regiones más emblemáticas en materia gastronómica y pone en alto la riqueza culinaria del país.

La distinción otorgada por Taste Atlas no solo celebra el sabor y la textura inconfundible del pandebono, sino también la herencia cultural que representa.

Este amasijo, elaborado con almidón de yuca, queso y huevo, se ha convertido en un emblema de identidad regional y ahora también en un orgullo internacional para Colombia.

Top 25 de los mejores panes, según Taste Atlas

India : Naan de ajo y mantequilla.

: Naan de ajo y mantequilla. India: Amritsari.

Amritsari. Malasia: Roti canai.

Roti canai. Colombia: Pan de bono.

Pan de bono. India: Parotta.

Parotta. Portugal: Pan de Alentejo.

Pan de Alentejo. India: Naan.

Naan. Italia: Piadina Romagnola.

Piadina Romagnola. Brasil: Pan de queso.

Pan de queso. Portugal: Bolo de caco.

Bolo de caco. Italia: Focaccia Barese.

Focaccia Barese. Algeria: Mahjouba.

Mahjouba. Turquia: Çarsamba pidesi.

Çarsamba pidesi. Francia: Baguette.

Variedad de panes. | Foto: Getty Images

Italia: Focaccia.

Focaccia. India: Paratha.

Paratha. Chile: Marraqueta.

Marraqueta. Marruecos: M’semen.

M’semen. Francia: Pain de campagne.

Pain de campagne. Afganistan: Bolani.

Bolani. Ucrania: Pampushka.

Pampushka. Singapur: Roti prata.

Roti prata. Irán: Nan-e barbari.

Nan-e barbari. Italia: Focaccia alla Genovese.

Focaccia alla Genovese. España: Pan gallego.

Hay una gran variedad de países en este listado de Taste Atlas, pero la nación que encabeza es India, y hace presencia en varias posiciones de la lista con una gran variedad de Naan y Parathas. Sin embargo, la sorpresa de este listado es la cuarta posición.