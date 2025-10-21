Importante panadería en Bogotá busca competirle a Tostao y Starbuks con novedoso formato

Cada día, los colombianos buscan satisfacer sus necesidades alimenticias por medio de las panaderías del país. En los últimos años, las grandes cadenas han logrado obtener una importante porción del mercado mediante la apertura de diversas tiendas y la oferta de distintos servicios.

Hornitos, una de las cadenas con presencia en Bogotá, anunció que implementará un nuevo modelo de tiendas con el objetivo de competir con las grandes marcas.

En entrevista con el diario La República, los voceros de la marca explicaron cómo será el funcionamiento de la nueva apuesta: Hornitos Contigo.

David parra Gerente general de Hornitos | Foto: cortesía

Este modelo está enfocado en las personas que buscan adquirir sus alimentos en poco tiempo para poder consumirlos y continuar con su rutina diaria. Además, se espera que el formato se convierta en un punto de referencia para los bogotanos.

“Es un formato de cafés de paso. Aquí los clientes van a conseguir la mayoría de las ofertas de panadería y pastelería con la misma calidad y los mismos precios. Este es un formato que se acerca más a la cotidianidad del cliente que vive en una ciudad caótica como lo es Bogotá, que vive sin tiempo”, afirmó David Parra, gerente general de la marca, al medio citado.

Asimismo, destacan que la idea es ofrecer productos que no tarden más de tres minutos en salir de la cocina, para ayudar a los usuarios a recibir su pedido rápidamente y continuar con sus actividades diarias.

Por otra parte, es importante mencionar que la empresa seguirá ofreciendo sus servicios tradicionales a través de los 24 puntos adicionales con los que ya cuenta.

La cadena bogotana Hornitos nació en el barrio Trinidad Galán y es una empresa familiar que va por la segunda generación. Su apuesta es mantenerse como panadería de barrio. | Foto: cortesía

Los usuarios de la marca pueden encontrar toda la información sobre sus productos en el portal web oficial. Allí se destacan los próximos lanzamientos de la empresa y la forma en la que los clientes pueden realizar sus pedidos, observaciones o sugerencias.

La marca espera que, con sus nuevas propuestas, pueda atraer a nuevos clientes y continuar expandiéndose por la ciudad, impactando nuevas localidades con sus productos y servicios.