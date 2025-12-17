Pánico en Walmart: clientes hallan cuchillas de afeitar ocultas en pan y la Policía arresta a una sospechosa

Lo que parecía una compra cotidiana terminó en una alerta de seguridad. Clientes de Walmart en Biloxi, Misisipi, denunciaron haber encontrado cuchillas de afeitar escondidas dentro de panes recién adquiridos.

El hecho motivó la intervención policial, el retiro inmediato de productos y el arresto de una sospechosa por cargos graves relacionados con la seguridad pública.

¿Qué se halló en el pan de Walmart en Misisipi?

Una serie de reportes de clientes que encontraron cuchillas de afeitar ocultas dentro de productos de panadería vendidos en tiendas Walmart en Biloxi, desencadenó una investigación policial y el arresto de una mujer de 33 años.

El caso ha generado preocupación por la seguridad alimentaria en establecimientos comerciales.

Según lo que se informa a través de AP News, el incidente salió a luz cuando varios compradores comenzaron a informar a empleados de Walmart que habían descubierto cuchillas de afeitar ocultas dentro de panes que habían comprado.

Los primeros reportes datan de comienzos de diciembre, cuando un cliente halló una hoja de afeitar dentro de un pan dulce, y luego otros consumidores reportaron hallazgos similares en productos de panadería en al menos dos tiendas diferentes: un Walmart Supercenter y un Walmart Neighborhood Market, ambos en Biloxi.

Ante las quejas, empleados inspeccionaron el inventario y retiraron del estante todos los productos que pudieran estar comprometidos. Afortunadamente, hasta ahora no se han reportado lesiones atribuibles a las cuchillas encontradas.

Las autoridades incluso difundieron imágenes de una persona de interés relacionada con los primeros hallazgos, antes de que se lograra un arresto.

La policía instó a cualquier persona que haya comprado productos de panadería en estas tiendas a revisar cuidadosamente los artículos y denunciar cualquier sospecha.

Esta es la persona arrestada sospechosa de haber colocado cuchillas de afeitar en artículos de panadería

Suspect arrested after Walmart customers report finding hidden razor blades in purchased bread https://t.co/Ze9fSRcCtH — Fox News (@FoxNews) December 17, 2025

El Departamento de Policía de Biloxi confirmó el arresto de Camille Benson, de 33 años y residente de Texas, como sospechosa de haber colocado cuchillas de afeitar dentro de barras de pan en las tiendas señaladas.

Benson fue detenida el martes y enfrenta cargos por intento de mutilación (attempted mayhem), un delito grave que refleja la naturaleza potencialmente peligrosa de las acciones que se le imputan.

Además, se le fijó una fianza de 100.000 USD mientras continúa el proceso legal.

Las autoridades no han divulgado un motivo claro detrás de la conducta de la sospechosa, y la investigación sigue en curso para esclarecer cómo y por qué ocurrieron estos incidentes en productos alimentarios destinados al consumo público, como lo informa Fox News.

Por su parte, Walmart ha informado que ha retirado y revisado todos los productos potencialmente afectados en las tiendas implicadas y está cooperando con las autoridades mientras estas continúan con sus pesquisas.

La empresa también ha recomendado a los clientes que desechen cualquier producto sospechoso y ofrece reembolsos completos a quienes hayan adquirido artículos comprometidos.