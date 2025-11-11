Suscribirse

Salud

Los desayunos de las personas que más viven no incluyen cereales azucarados ni panceta grasa, asegura especialista en longevidad

Especialistas en nutrición aseguran que los productos que comemos condicionan el desarrollo físico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Salud
11 de noviembre de 2025, 8:12 p. m.
El desayuno es considerado como la comida más importante del día.
Buettner advierte que en las zonas del mundo donde la gente vive más tiempo, los desayunos son sencillos, vegetales y ricos en fibra. | Foto: Getty Images

El investigador estadounidense Dan Buettner, famoso por estudiar las denominadas Zonas Azules, regiones del mundo con alta longevidad, acaba de hacer una advertencia clara: los desayunos de las personas que más viven no incluyen cereales azucarados ni tocino (panceta) grasiento.

Los hábitos matutinos alimentarios, lejos de ser triviales, parecen tener un impacto real en la calidad y la duración de la vida, por lo que se convierten en un aspecto fundamental para el desarrollo de las personas.

Contexto: Este es el plato, casi listo para comer, que arrasa en supermercados de Bogotá: es fácil y saludable

¿Por qué tiene sentido desde la ciencia nutricional?

El argumento de Buettner no es solo para que lo pongan en práctica las personas mayores. Lo ideal es que, sin importar la edad, todas las personas comiencen a ponerlo en práctica, por las siguientes razones:

  • La fibra vegetal mejora la salud digestiva y metabólica, ayuda a estabilizar la glucosa sanguínea, reduce colesterol y prolonga la sensación de saciedad.
  • Evitar alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas saturadas intensas contribuye a menor riesgo de enfermedades crónicas (diabetes tipo 2 o enfermedad
  • Dietas basadas en plantas (legumbres, granos integrales, vegetales) están asociadas con mejor salud global en diversos estudios epidemiológicos.

Si se busca sumar años con salud, el desayuno es una pieza clave: el mensaje de Buettner es contundente: “si quiere vivir hasta los 100, elimine cereales azucarados y panceta del desayuno, enfóquese en fibra, plantas y simplicidad”.

Además, ponga especial atención en la fibra, siendo un elemento esencial para cuidar de la digestión y del metabolismo.

Siendo una fuente de energía verdaderamente completa, también estabiliza los niveles de glucosa de nuestra sangre, reduce el colesterol y genera una sensación de saciedad que evita picar entre horas. Un agente imprescindible en nuestra dieta saludable.

Además, Buettner subraya un aspecto que suele pasarse por alto: la conexión emocional y social con la comida. En las Zonas Azules, el desayuno no es una carrera contra el reloj ni se toma frente al celular, sino un momento compartido o tranquilo. Comer despacio y con gratitud, según el experto, activa respuestas hormonales que mejoran la digestión y reducen el estrés, dos factores que influyen directamente en la longevidad.

Este componente “cultural” del desayuno, el cómo, no solo el qué, puede ser tan determinante como los propios ingredientes del plato.

Desayuno inspirado en los estudios de longevidad del investigador Dan Buettner: granos enteros, legumbres y fruta en lugar de cereales azucarados | Foto: getty

El desayuno marca el envejecimiento saludable

Por otra parte, los científicos que estudian el envejecimiento saludable coinciden en que la primera comida del día marca el tono metabólico de las siguientes horas.

Un desayuno basado en plantas estabiliza la energía, mejora el rendimiento cognitivo y previene los picos de insulina asociados con la fatiga o la ansiedad por comer.

Contexto: Desayunar papaya en cuadritos: 5 razones para hacerlo todos los días

En palabras de Buettner, “cada mañana es una oportunidad para cuidar tu cuerpo como si quisieras que te dure cien años más”.

Esa es la filosofía que, más allá de las modas dietéticas, está convirtiendo al desayuno sencillo y vegetal en un símbolo moderno de longevidad consciente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Florida: misionero y su hija mueren en accidente aéreo en un viaje de ayuda humanitaria

2. Inicia cumbre de Cambio Radical con la presencia de Germán Vargas Lleras; definirán hoja de ruta para 2026

3. Nicolás Maduro da la primera orden en caso de ser derrocado por EE. UU.: “No se mueve un alfiler”

4. Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

5. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

LEER MENOS

Noticias relacionadas

desayunosCerealesPanLongevidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.