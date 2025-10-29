Suscribirse

Salud

Este es el plato, casi listo para comer, que arrasa en supermercados de Bogotá: es fácil y saludable

El artículo se presenta en una porción individual y refrigerada.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

30 de octubre de 2025, 12:22 a. m.
Foto de referencia de un carrito de compras en un supermercado
Puede encontrarse tanto en las tiendas físicas de Carulla como en su plataforma digital. | Foto: Getty Images

Un producto refrigerado rotulado como listo para consumir se convirtió en uno de los más demandados de la sección de refrigerados de Carulla. Su combinación de practicidad, presentación “gourmet” y origen colombiano lo ha posicionado entre quienes buscan comidas rápidas sin preparación. La cadena lo ofrece en tiendas físicas y en su plataforma digital bajo el código SM-PLU 976856, con opción de compra y recogida.

El artículo es el Sandwich Jamón D Cerdo Gourmet, presentado en una porción individual de 315 gramos. Según lo que se sabe hasta el momento, el sandwich se vende a $20.500 y está pensado para consumirse sin presentación adicional: basta abrir el empaque y comer. Está producido en Colombia y se comercializa dentro de la línea de refrigerados del supermercado.

Contexto: Estos son los grandes descuentos con los que Carulla celebrará sus 120 años

Características principales

Entre sus características principales, el Sándwich Jamón D Cerdo Gourmet se presenta en un formato refrigerado a 315 gramos, pensado como una porción individual ideal para una comida rápida. Está listo para consumir, por lo que no requiere calentamiento ni preparación adicional, y se elabora en Colombia, de acuerdo con la ficha del producto.

Puede encontrarse tanto en las tiendas físicas de Carulla como en su plataforma digital, que permite acceder a opciones de entrega a domicilio o retiro en punto de venta.

Además su compra acumula 2.929 Puntos Colombia, un beneficio adicional para los clientes frecuentes del supermercado.

Contexto: Samuel Azout, expresidente de Carulla-Vivero: “En el 2026 votaré por un ‘outsider’. Se llama Vicky Dávila”

La ficha del producto también indica que, por porción, aporta 4,1 gramos de grasa saturada. En cuanto a alérgenos, el sándwich contiene gluten, leche y soya. Esos elementos suelen ser considerados por consumidores con intolerancias o alergias.

Conservación y recomendaciones de uso

Carulla recomienda mantener el sándwich en refrigeración hasta el momento del consumo. Dado que se trata de un producto refrigerado y listo para comer, su manipulación y almacenamiento en frío son las indicaciones disponibles para preservar frescura y sabor.

Contexto: Así se transformarán los supermercados Carulla, una de las empresas más antiguas de Colombia que llegó a sus 120 años

La explicación comercial del gusto por el producto se apoya en tres factores señalados en la información del producto: sabor, convivencia y origen colombiano. En contexto, la oferta de productos listos para consumir ha crecido por los estilos de vida y la búsqueda de opciones que ahorren tiempo sin sacrificar calidad.

Esta tienda ha venido impulsando en su surtido alternativas catalogadas como de “alta gama” dentro de la categoría de refrigerados; el Sándwich Jamón D Cerdo Gourmet aparece como una respuesta directa a esa demanda. En los últimos años, Carulla ha ampliado su catálogo de alimentos refrigerados y de preparación rápida, una categoría que crece de manera sostenida en el mercado colombiano.

