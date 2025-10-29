Este es el plato, casi listo para comer, que arrasa en supermercados de Bogotá: es fácil y saludable

Un producto refrigerado rotulado como listo para consumir se convirtió en uno de los más demandados de la sección de refrigerados de Carulla. Su combinación de practicidad, presentación “gourmet” y origen colombiano lo ha posicionado entre quienes buscan comidas rápidas sin preparación. La cadena lo ofrece en tiendas físicas y en su plataforma digital bajo el código SM-PLU 976856, con opción de compra y recogida.

El artículo es el Sandwich Jamón D Cerdo Gourmet, presentado en una porción individual de 315 gramos. Según lo que se sabe hasta el momento, el sandwich se vende a $20.500 y está pensado para consumirse sin presentación adicional: basta abrir el empaque y comer. Está producido en Colombia y se comercializa dentro de la línea de refrigerados del supermercado.

Características principales

Entre sus características principales, el Sándwich Jamón D Cerdo Gourmet se presenta en un formato refrigerado a 315 gramos, pensado como una porción individual ideal para una comida rápida. Está listo para consumir, por lo que no requiere calentamiento ni preparación adicional, y se elabora en Colombia, de acuerdo con la ficha del producto.

Puede encontrarse tanto en las tiendas físicas de Carulla como en su plataforma digital, que permite acceder a opciones de entrega a domicilio o retiro en punto de venta.

Además su compra acumula 2.929 Puntos Colombia, un beneficio adicional para los clientes frecuentes del supermercado.

La ficha del producto también indica que, por porción, aporta 4,1 gramos de grasa saturada. En cuanto a alérgenos, el sándwich contiene gluten, leche y soya. Esos elementos suelen ser considerados por consumidores con intolerancias o alergias.

Conservación y recomendaciones de uso

Carulla recomienda mantener el sándwich en refrigeración hasta el momento del consumo. Dado que se trata de un producto refrigerado y listo para comer, su manipulación y almacenamiento en frío son las indicaciones disponibles para preservar frescura y sabor.

La explicación comercial del gusto por el producto se apoya en tres factores señalados en la información del producto: sabor, convivencia y origen colombiano. En contexto, la oferta de productos listos para consumir ha crecido por los estilos de vida y la búsqueda de opciones que ahorren tiempo sin sacrificar calidad.