El renacer del ‘ave fénix de las Américas’: el destino que vuelve a brillar y cautiva a miles de turistas

En los últimos años, El Salvador ha despertado el interés de viajeros de diferentes partes del mundo gracias a su transformación en materia de seguridad y al crecimiento de su oferta turística. Sus destinos han convertido al país centroamericano en una opción cada vez más atractiva para quienes buscan destinos diferentes en América Latina.

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El auge del turismo también ha estado relacionado con la significativa reducción de los índices de violencia. Bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele desde 2022, las autoridades reportaron una caída histórica en los homicidios, situación que ha impulsado la llegada de visitantes extranjeros.

De hecho, actualmente muchas personas consideran a este país como el ‘Ave Fénix de las Américas’, un destino que ha logrado renacer de las “cenizas” para volver a posicionarse como uno de los lugares más atractivos para visitar en la región. Incluso, aerolíneas como Avianca han ampliado sus rutas para facilitar la llegada de más viajeros interesados en descubrir este gran destino, con hasta cuatro vuelos saliendo desde Bogotá.

Más allá de su riqueza cultural, que combina tradiciones indígenas y herencia colonial, El Salvador sorprende por la variedad de actividades y atractivos turísticos que cada vez cautivan a más visitantes extranjeros. Para quienes deseen viajar y conocer este destino no pueden dejar de recorrer su capital, San Salvador, una ciudad llena de historia, gastronomía y sitios emblemáticos.

¿Qué se puede hacer en este país centroamericano?

Una de las paradas obligatorias para quienes visitan la capital salvadoreña es el centro histórico de San Salvador que reúne algunos de los sitios más representativos del país. Entre los lugares más destacados se encuentra la Catedral Metropolitana de San Salvador, considerada uno de los monumentos religiosos más importantes de la ciudad por su valor histórico y arquitectónico.

Palacio Nacional de El Salvador, ubicado en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. Foto: SEMANA

Otro de los lugares que más llama la atención de los turistas es la Iglesia El Rosario, reconocida por su diseño moderno y coloridos vitrales, que la han convertido en uno de los templos más emblemáticos de Centroamérica. Durante el recorrido también sobresalen espacios históricos como la Plaza Libertad y el Palacio Nacional de El Salvador.

Además, a pocos minutos de San Salvador se encuentra el Parque Nacional El Boquerón, una de las reservas naturales más visitadas del país. Este espacio protegido alberga el impresionante cráter del volcán de San Salvador, ubicado a unos 1.800 metros de altura, y se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.

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Este parque ofrece senderos ecológicos perfectos para caminatas cortas y recorridos al aire libre. Durante el trayecto, los visitantes pueden admirar la vegetación de la zona y observar algunas especies de fauna silvestre. Gracias a su ambiente tranquilo y clima fresco, este lugar es considerado uno de los grandes atractivos naturales de El Salvador.

Por otro lado, este destino cuenta con diversos atractivos fuera de la capital salvadoreña, especialmente para quienes disfrutan del mar, la playa y el surf. Además, hoteles y resorts como Royal Decameron Salinitas ofrecen a los visitantes espacios ideales para el descanso, la comodidad y el entretenimiento frente al océano Pacífico.