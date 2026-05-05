Uno de los destinos que se ha consolidado en los últimos años como uno de los más atractivos de Centroamérica, especialmente para los amantes del mar y el surf, es El Salvador. Sus condiciones climáticas, la temperatura cálida del agua durante todo el año y la consistencia de sus olas han convertido su costa en un punto de referencia internacional.

Tres destinos colombianos imperdibles en 2026, paraísos naturales para vivir experiencias cargadas de adrenalina

Sin embargo, para los surfistas, estas tres playas destacan por encima del resto gracias a la longitud de sus olas de derecha, que pueden romper entre 100 y 200 metros o más sin cerrarse, lo que las convierte en escenarios ideales tanto para los más experimentados como para quienes buscan perfeccionar su técnica.

Tres playas imperdibles para practicar surf

Salinitas

Esta es una de las playas más destacadas de la zona occidental del país, debido a su arena grisácea, sus áreas rocosas y arrecifes. Para los turistas, la playa de Salinitas no solo se ha convertido en la preferida para los surfistas, sino también para practicar buceo, snorkel, kayak o paseos en lancha.

Atardecer en playa de Salinitas. Foto: SEMANA

Además, para quienes desean disfrutar de un buen descanso, esta zona cuenta con alojamientos como Royal Decameron Salinitas, Punta Diamantes, entre otros. Incluso, algunos ofrecen planes todo incluido o adaptados a las necesidades de cada visitante.

El Sunzal

Se trata de la playa con mayor tradición surfística de la región, reconocida por haber sido el primer punto de encuentro de surfistas que compartieron sus primeras olas en el país. También ha servido como escenario para producciones cinematográficas de Hollywood y destaca por sus olas largas, consistentes y de gran calidad.

Es la playa con mayor historia surfística de toda la región. Foto: Getty Images/500px Unreleased

Su fácil acceso y su relevancia en competencias internacionales, como la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y la ISA World Surfing Games, la consolidan como un referente mundial. Además, la zona cuenta con una amplia oferta de hospedajes tipo backpacker, restaurantes y pupusodromos, lo que la convierte en una parada obligatoria.

Punta Roca

Esta playa se encuentra en las afueras de la ciudad portuaria de La Libertad, muy cerca de los servicios y atractivos que ofrece esta localidad en constante desarrollo turístico.

La ola muestra su mayor potencial con alturas entre 4 y 8 pies, y vientos provenientes del suroeste. Foto: AP

Este spot de surf destaca por una ola que rompe mar adentro, a unos 300 metros de la costa, formando una larga línea que permite maniobras amplias y tramos tubulares que resultan especialmente atractivos para los surfistas.

Su consistencia hace que pueda ser surfada durante casi todo el año, aunque su mejor temporada va de marzo a agosto, cuando llegan fuertes oleajes del Pacífico sur. En esas condiciones, la ola muestra su mayor potencial con alturas entre 4 y 8 pies, y vientos provenientes del suroeste.

Grandes destinos en Colombia para practicar surf: aproveche el encanto de los dos océanos colombianos

Punta Roca funciona con diferentes mareas, pero requiere precaución debido a su fondo rocoso. En particular, destaca una formación conocida como “mamá roca”, un peñasco visible en marea baja que representa un punto de riesgo para quienes surfean la zona.

Por su parte, quienes deseen conocer estas playas de El Salvador pueden viajar con aerolíneas como Avianca, que ofrece varias rutas desde Bogotá, Colombia, con una duración aproximada de tres horas, además de nuevas conexiones recientes desde ciudades como Madrid, Orlando y Chicago, entre otras.