Con este presupuesto, real, puede viajar a Nuquí y disfrutar de este paraíso en el Chocó

Los turistas que despiertan un interés especial en Colombia se mantienen buscando diferentes destinos que puedan nutrir su visita y experiencia en el país. En esta búsqueda constante aparece Nuquí, en el departamento de Chocó.

¿Qué hace única a la selva de Nuquí? Descubra la magia del ecoturismo en este municipio

Este municipio se posiciona como una joya del Pacífico gracias a su biodiversidad única, playas vírgenes y selva tropical.

¿Cómo llegar a Nuquí, Chocó?

Avión : se puede volar desde Cali, Bogotá o Medellín en aerolíneas como Satena, Clic Air y Moon Flight. Es importante conocer que desde Medellín se pueden encontrar vuelos con más frecuencia, y pueden estar desde los 200.000 cop, si se busca con tiempo.

: se puede volar desde Cali, Bogotá o Medellín en aerolíneas como Satena, Clic Air y Moon Flight. Es importante conocer que desde Medellín se pueden encontrar vuelos con más frecuencia, y pueden estar desde los 200.000 cop, si se busca con tiempo. Lancha rápida: los turistas pueden salir desde Buenaventura y el viaje tiene una duración en tiempo de aproximadamente 6 y 8 horas. Un dato importante es que la lancha sale solo una vez a la semana, por lo que es aconsejable dormir en Buenaventura para no perderla.

los turistas pueden salir desde Buenaventura y el viaje tiene una duración en tiempo de aproximadamente 6 y 8 horas. Un dato importante es que la lancha sale solo una vez a la semana, por lo que es aconsejable dormir en Buenaventura para no perderla. Barco de carga: si en el viaje se cuenta con tiempo y hay deseo que tener una experiencia diferente, estos barcos son una opción adecuada. Sin embargo, es importante conocer que pueden tardar entre 18 y 22 horas desde Buenaventura.

Presupuesto para viajar a Nuquí, Chocó

Planear un viaje a este paraíso en el Chocó se puede adaptar a todas las economías, de acuerdo con los creadores de contenido de viajes Los Danis, de Danis Journey; así como hay opciones para un presupuesto económico, también están las que se ajustan a la preferencia de tener más lujo y comodidad.

Estos creadores se tomaron el trabajo de hacer un presupuesto real que se ajusta a dos tipos de presupuestos: económico y lujoso. Estos son algunos de los precios que se pueden encontrar:

Alojamiento : si está en planes un viaje tipo mochilero, una opción sería dormir en una posada nativa ($50.000), pero si se opta por un lugar más cómodo y lujoso para dormir, se puede acudir a un hotel (200.000 | habitación para dos personas).

: si está en planes un viaje tipo mochilero, una opción sería dormir en una posada nativa ($50.000), pero si se opta por un lugar más cómodo y lujoso para dormir, se puede acudir a un hotel (200.000 | habitación para dos personas). Alimentación : las tres comidas del día podrían quedar solucionadas con un total de $80.000, pero este costo se puede reducir si se accede a pasar las noches en un hostal con cocina.

: las tres comidas del día podrían quedar solucionadas con un total de $80.000, pero este costo se puede reducir si se accede a pasar las noches en un hostal con cocina. Planes y tours: Tour al sur de termales y Guachalito ($180.000), tour al norte en Utría más otras playas ($180.000), pero cabe recordar que no incluye la entrada al parque, este tiene un costo de $30.000, safari Selva y Río que incluye transporte en lancha hasta el inicio de la caminata ($200.000), tour a Tribugá con visita al corregimiento y los manglares ($100.000), Entrada a los termales ($15.000), y hay que tener en cuenta que en la noche cuesta $5.000 más.

También está el museo Melele ($60.000), cata de viche ($60.000), kayak por los manglares ($60.000), Tour plancton nocturno ($30.000), Liberación de tortugas ($30.000), pero hay que tener presente que esto está sujeto a temporada y disponibilidad, buceo doble ($500.000) y avistamientos ($180.000).

Transporte: desde un inicio hay que contar con los vuelos de ida y vuelta, que podrían estar alrededor de $500.000, el impuesto de ingreso estaría en $50.000, la lancha rápida (ida y vuelta) para el traslado sería de $500.000 y el barco de carga (ida y vuelta), estaría en $440.000.

¿Cómo llegar a Nuqui, Chocó, y qué se debe saber antes de viajar allí?

Ya una vez estando en Nuquí, también es importante el transporte interno, y en este se tiene en cuenta el Tuk Tuk Aeropuerto - Hotel por $10.000, la lancha Nuquí - termales por $70.000, y la lancha Nuquí - Bahía Solano por $130.000.

En cuanto a la temporada, explicaron cuáles son las mejores: de julio a octubre es temporada alta y se da la llegada de las ballenas jorobadas; de abril a mayo se da la temporada del tiburón ballena; de diciembre a abril es la época más seca y en el resto del año el paisaje sigue conquistando, pero es más económico y con más tranquilidad.