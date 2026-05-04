El Pacífico colombiano casi nunca es una de las primeras opciones cuando alguien habla de buceo en Colombia. Las personas casi siempre optan por elegir el Caribe: San Andrés, el agua cristalina, los corales de colores.

Guía práctica para realizar buceo de forma segura y divertida en Colombia

Esto es lo que la gente conoce, lo que sale en los reels de Instagram, lo que recomiendan los conocidos.

Pero nosotros hay una muy buena opción al otro lado, ese que nadie conoce ni comenta: el pacífico colombiano.

El Pacífico es más frío, más bravo, más misterioso, no recibe con aguas transparentes ni con palmeras de postal a los turistas. El pacífico los recibe con fuerza, con selva, con una energía completamente distinta.

La isla de Malpelo es uno de los mejores lugares para bucear en Colombia. Foto: Getty Images

¿Dónde bucear en el Pacífico colombiano?

A diferencia del Caribe, que es la zona en donde el tema del buceo se habla con más frecuencia, el Pacífico aún no es algo muy sonado, pero hay lugares en los que se puede hacer este deporte.

En especial, hay cuatro lugares importantes en los que se puede bucear, y se dividen en dos que son para nivel básico y dos para nivel experimentado.

Bucear es una de las actividades que con frecuencia disfrutan los colombianos. Foto: Getty Images

Para el nivel básico se recomienda Bahía Solano y Nuquí. Estos dos lugares se han vuelto las puertas principales de entrada para las personas que realmente quieren descubrir cómo es bucear en el Pacífico.

se recomienda Bahía Solano y Nuquí. Estos dos lugares se han vuelto las puertas principales de entrada para las personas que realmente quieren descubrir cómo es bucear en el Pacífico. Para el nivel experto se puede realizar buceo en Isla Gorgona y Malpelo. Es importante conocer que las expediciones de buceo, sobre todo en Isla Gorgona, se hacen en temporadas específicas. En Malpelo se dice que es el lugar perfecto para ver tiburones martillo y una gran variedad de especies pelágicas.

Especialmente en Bahía Solano hay tres centros de buceo que se pueden aprovechar si se visita esta zona: Ankla Azul, Aqua Sub y Mero buceo.

¿Qué diferencias hay entre bucear en el Caribe y en el Pacífico?

De acuerdo con personas que ya han vivido esta experiencia, han manifestado que es totalmente diferente y que en el Pacífico se ven cosas muy diferentes que en el Caribe.

Tres destinos del Caribe ideales para vivir una experiencia de buceo inolvidable

En el Pacífico el agua puede ser más fría, las corrientes suelen aparecer con más fuerza y la visibilidad que tienen las personas puede cambiar dependiendo del día y la temporada.